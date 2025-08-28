Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol

Yina Calderón continúa generando diferentes polémicas en las redes sociales ya que, incluso después de su participación en La Casa de los Famosos Colombia, la mujer ha sorprendido con sus enfrentamientos entre demás celebridades del exitoso reality del Canal RCN.

Su próxima participación en ‘Stream Fighters’, el popular formato de boxeo entre creadores de contenido colombianos, le ha abierto la posibilidad de interactuar con el creador de contenido Westcol, quien habría protagonizado importantes diferencias con la mujer en los años más recientes.

Yina Calderón genera rumores sobre su gusto por Westcol

La creadora de contenido suele tomarse sus redes sociales para compartir diferentes contenidos con sus más fieles fanáticos sobre su día a día. Sin embargo, en una nueva oportunidad, la mujer compartió unas contundentes declaraciones, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que sembró dudas nuevamente sobre su trato con el streaming Westcol.

En medio de su discurso, manifestó que sentía una importante falta al no ver contenidos recientes por parte del hombre en su red social Kick, una de las plataformas más populares para transmitir en vivo. No obstante, sus palabras han generado nuevos debates sobre su presunto gusto hacia el hombre, pues, en las semanas más recientes, se viralizaron diferentes imágenes en las que aparentemente se les observaba juntos.

Cabe aclarar que las fotografías eran ediciones hechas por medio de Inteligencia Artificial que realizaron diferentes usuarios en redes sociales. Aunque las instantáneas tuvieron un amplio alcance, ya que ambos famosos se pronunciaron ante el hecho, los internautas manifestaron que el antioqueño no se encuentra dispuesto a poseer ningún tipo de vínculo sentimental con la mujer.

No me vayan a funar, pero el Westiercol hace como falta en las redes sociales. Será que el cachetón se retiró de Kick o será que no va a transmitir más o qué… hace falta ver los disparates en TikTok, los clips, todo. Ay no, que se aparezca ya, manifestó la mujer.

Yina Calderón sorprende con novedoso look

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir unas inéditas instantáneas con un novedoso look en el que se le ve nuevamente con el cabello largo.

Ante el impacto de las mismas, los internautas reaccionaron al manifestar que su imagen es agradable con dicho largo de su cabellera, pues actualmente posee un look fresco y corto.