Yina Calderón no se quedó callada y le respondió a la pareja de Aida Victoria Merlano tras negar sus rumores

Durante los últimos días, Yina Calderón, la reconocida DJ y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, difundió dos rumores que han causado mucho revuelo en las redes sociales.

El primero fue que se habría enterado de que Mr. Stiven, el reconocido streamer, tenía un 'chisme bomba' en el que se indicaría que Westcol sería el papá del hijo de Aida Victoria Merlano. Sin embargo, la DJ manifestó que aún no tenía cómo comprobar o negar esa información.

Además, posteriormente, afirmó que un 'agropecuario' le habría sido infiel a su novia y que la pareja se habría separado. En consecuencia, los internautas asociaron esa versión con Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, su pareja.

En medio de esa coyuntura, el novio de Aida Victoria Merlano rompió el silencio el pasado 28 de agosto de 2025 y, con un fuerte pronunciamiento, negó los rumores.

"Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo sin pruebas y todo el mundo asume que es verdad", enfatizó Juan David Tejada.

"Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo", concluyó.

Tras esas palabras, los internautas comenzaron a enviarle el mensaje a Yina Calderón y ella, casi que de inmediato, volvió a responder. ¿Qué dijo?

Esta fue la respuesta que Yina Calderón le envió a Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano

En su pronunciamiento, Juan David Tejada detalló que veía muy mal que una persona arremetiera contra un bebé y una mujer que recién había dado a luz.

Por lo tanto, Yina Calderón dijo que en su medio se habla de todo lo que se conoce. Sus palabras fueron las siguientes:

"Ese hombre siempre me ha parecido muy caballeroso, nunca se ha metido conmigo y me parece un hombre muy respetuoso, pero yo le digo: señor, si usted quiere que uno no se meta con una recién parida, pues que ella tampoco lo haga en estado de embarazo ni responda porque yo vi los videos en los que hablaba y daba su punto de vista", declaró Yina Calderón.

"Este medio es así y si ella no quiere que se metan en su vida personal, pues que la tenga guardadita y se dedique a su rol de madre. Pero, como de lo que uno da recibe, pues si yo ataco me van a atacar y lo acepto", añadió.

¿Por qué comenzaron los desacuerdos entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano?

De acuerdo con lo que ha revelado Aida Victoria Merlano, Yina Calderón reveló la información de su embarazo sin ninguna consulta previa.

Por ende, la influencer se molestó debido a que entendió que ese era un momento muy personal y que ella quería revelar los detalles cuando lo considerara pertinente y se sintiera preparada.