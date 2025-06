Yina Calderón enfrentó cara a cara a Karina García en La Casa de los Famosos: hubo nueva advertencia

En la mañana de este miércoles 4 de junio, volvieron a comenzar los desacuerdos entre Karina García y Yina Calderón, que ingresaron a La Casa de los Famosos Colombia 2025 como 'jefes de campaña' de Andrés Altafulla y 'La Toxi Costeña', respectivamente.

La DJ, que durante su reingreso a la 'casa más famosa de Colombia' aseguró que no quería pelear con nadie, manifestó que se estaba dando cuenta de que Karina García la ha mencionado a ella y a 'La Toxi Costeña' en las cámaras y que, por lo tanto, tomó la decisión de romper el silencio.

RELACIONADO Karina García reveló la millonaria cifra que gasta al mes tras salir de La Casa de los Famosos

De esa manera, cuando Yina Calderón se encontraba haciendo la sección que se llama 'descaradas', pasó por el lado de la modelo antioqueña y le gritó en uno de sus oídos. En consecuencia, Karina García le pidió respeto e, incluso, trató de conversar con el 'jefe' para que esas situaciones no siguieran presentándose.

Sin embargo, ese no fue el único cruce que tuvieron. Pues, unas horas después, cuando Karina García se encontraba conversando con una de las cámaras, Yina Calderón la interrumpió y le dijo una contundente advertencia cara a cara. ¿Cuál fue?

En video: esta fue la advertencia que Yina Calderón le hizo a Karina García cara a cara

En un momento en el que Karina García estaba contándole a Colombia acerca de un percance de salud que tuvo, Yina Calderón se paró en frente de la cámara y le advirtió que no la dejaría hacer contenido si seguía nombrándola a ella y a 'La Toxi Costeña'.

"Nosotros no hablamos de ella ni de Altafulla en ninguna campaña porque no nos interesa. Si él llega a la final, bacano, pero si ella sigue nombrándonos, me voy a parar y no la voy a dejar grabar nada porque no tengo nada que perder", afirmó Yina Calderón.

"Si sigues tirando sátiras, me voy a parar aquí, Karina, y no te voy a dejar hacer nada. Habla solo tú y Altafulla", complementó.

¿Cuál fue la reacción de Karina García tras esa advertencia de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de esas palabras de Yina Calderón, Karina García tomó la decisión de pasarlas por alto para no seguir aumentando el conflicto.

Por lo tanto, apenas Yina se retiró de la cámara, continuó hablando del tema que estaba desarrollando desde el principio.

Recuerde seguir La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.