Fuerte rifirrafe entre Yina Calderón y Aida Merlano: la guerra que armaron en redes

Nuevo y contundente rifirrafe entre Yina Calderón y Aida Merlano, dos figuras mediáticas que no se guardan nada.

La confrontación, que rápidamente escaló y generó revuelo entre sus seguidores, tuvo su origen en declaraciones cruzadas donde ambas no dudaron en lanzarse fuertes acusaciones personales.

Todo comenzó cuando Aida Victoria Merlano utilizó sus historias de Instagram para abordar directamente a Yina Calderón, calificándola sin rodeos de "mitómana".

Merlano quiso dejar en claro que fue ella quien tomó la decisión de poner fin a la amistad y cortar la comunicación, contradiciendo la versión de Calderón y, para respaldar sus palabras, expuso chats antiguos que, según ella, demostrarían la verdad de lo ocurrido.

Yina Calderón y Aida Merlano en nuevo rifirrafe

En este rifirrafe entre Yina Calderón y Aida Merlano, las acusaciones fueron directas y sin tapujos. Aida Victoria arremetió con fuerza, expresando:

"Dijiste que me dejaste de hablar por ciertas razones y fui a la fecha de la polémica, y la verdad es que de tu boca no salió lo que tú dices (...) Deja de estar echando tanta mentira. A ti ya nadie te cree nada, óyeme tú eres mitómana, te crees tus propias mentiras, pero tienes que buscar a alguien como para que te aterrice con la realidad. Tú no me dejaste de hablar, fui yo". Este dardo buscó desmentir la narrativa de Calderón y establecer quién tuvo la iniciativa de romper el vínculo.

Por su parte, la respuesta de Yina Calderón, aunque filtrada de una entrevista aún no publicada con Diva Rebecca, no fue menos contundente.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia criticó duramente a Merlano, cuestionando su "amor propio" y su "discurso falso".

"A mí ella no me da rabia, me da decepción porque era una mujer que yo admiraba por su don de palabra, por su don de parla y luego entendí que simplemente es un falso discurso de una persona que carece de amor propio y se embarazó del primero que conoció en una esquina. Y que está olvidada y lo único que tiene que hacer es nombrarme a mí para sonar", señaló Calderón, en una clara descalificación personal y profesional.

Yina Calderón y Aida Merlano armaron polémica en las redes sociales

El trasfondo del conflicto que desató este reciente rifirrafe entre Yina Calderón y Aida Merlano parece radicar en una entrevista de Yina con Diva Rebecca, cuyo contenido se filtró antes de su publicación.

En dicha conversación, Calderón habría criticado a Merlano, tratándola de ser una mujer con "poco amor propio", lo que provocó la airada reacción de Aida Victoria en Instagram.

La tensión entre ambas figuras públicas no es nueva, pero este episodio marca un punto álgido al llevar las diferencias al ámbito público con acusaciones tan directas y personales.