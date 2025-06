Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en una pelea de boxeo: ya se advirtieron cara a cara

En la noche del domingo 15 de junio, Westcol, en el marco de su evento Stream Fighters, que se llevará a cabo en octubre, anunció las peleas de boxeo y sorprendió a sus seguidores.

Y es que en esta oportunidad, Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, aceptó tener un enfrentamiento con Andrea Valdiri, la reconocida modelo, influencer y empresaria con la que ha tenido múltiples desacuerdos a lo largo de los años.

Por lo tanto, en un ring que estará ubicado en el Coliseo Medplus, en Bogotá, disputarán tres rounds y, en consecuencia, a partir de ahora, tendrán cuatro meses para entrenarse y alcanzar el máximo nivel.

Durante la revelación de las peleas, Yina Calderón y Andrea Valdiri asistieron al respectivo ‘pesaje’ y, en una rueda de prensa moderada por Westcol, se dijeron de todo y dejaron claro que nunca se han llevado bien.

Andrea Valdiri retó a Yina Calderón a pelear sin protección en el evento Stream Fighters, de Westcol

Cuando empezó la rueda de prensa, Andrea Valdiri manifestó que nunca había visto a Yina Calderón, pero que tenía claro lo que ella ha dicho en sus redes sociales y que, por lo tanto, no dudó en aceptar el reto.

Además, la modelo barranquillera indicó que lo va a dar todo para poder ganar e, incluso, después de un par de cruces verbales con Yina Calderón, le propuso que aceptara que la pelea de boxeo fuera sin protección.

“Hace como seis años que me tiras y me encanta hoy tenerte face to face para que sepas con quién te estás metiendo. Esto no es un reality, sino que es la vida real, mi amor”, afirmó La Valdiri.

“Como te crees mucho, yo quiero que hagamos esta pelea sin cascos. ¿Qué dice el público? Te reto. La paliza que te voy a dar va a ser tan grande”, añadió la también influencer y modelo.

Tras esas palabras, Yina Calderón indicó que reconoce las habilidades de su oponente y que, por esa razón, no acepta pelear sin protección. Su argumento principal es que asistirá a un reality internacional y necesita tener una presentación óptima.

Yina Calderón volvió a arremeter contra Andrea Valdiri en la rueda de prensa del evento Stream Fighters, de Westcol

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, al lado de Westcol, le dijo cara a cara a Andrea Valdiri que consideraba que había perdido importancia en redes sociales y que solo había aceptado para que pudiera brillar junto a ella.

Además, reconoció que nunca ha peleado boxeo, pero aseguró estar segura de poder demostrar el perfomance que necesita. Sus palabras fueron las siguientes:

“Esta es la vida real, donde te voy a dar la oportunidad de brillar al lado mío, que últimamente no se lo estoy dando a cualquiera. Vas a tener tres rounds para hacer lo que vienes haciendo, pegarte de los demás”, afirmó Yina Calderón.

“Quiero darte esa importancia que ya perdiste en las redes sociales. Pero, como yo no soy tan egocéntrica como ella, reconozco que es una gran rival y que hace deporte, prefiero cuidar mi rostro. Sé que me va a dar duro, pero yo soy peor”, detalló también la DJ y empresaria.