CANAL RCN
Colombia

ELN anunció cese al fuego desde el 24 de diciembre, tras despiadado paro armado

Tan solo unos días después del asesinato de siete militares en Aguachica, Cesar, el grupo armado anunció un cese al fuego temporal.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
07:45 a. m.
En las últimas horas, a través de un comunicado, el ELN, grupo armado que estaría detrás del abominable ataque con explosivos contra un batallón en Aguachica, César, donde fueron asesinados siete militares, anunció un cese al fuego temporal.

El grupo guerrillero declaró un alto al fuego contra la fuerza pública durante el asueto de Navidad y Año Nuevo.

La dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras a no realizar operaciones militares ofensivas contra las fuerzas armadas del Estado.

RELACIONADO

ELN anunció cese al fuego durante festividades navideñas

En medio de una cruel arremetida contra la fuerza pública y la población civil, el ELN anunció una ‘pausa’ en las acciones criminales que adelanta en los territorios:

El Ejército de Liberación Nacional (…) declara un cese unilateral al fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año.

De acuerdo con la información publicada por la organización armada, el alto al fuego es de manera unilateral y se mantendrá durante nueve días calendario.

RELACIONADO

¿Cuándo inicia y termina el cese al fuego del ELN?

El grupo armado confirmó que el alto a los ataques contra la fuerza pública iniciarán el día de Navidad:

El cese al fuego iniciará a la 00:00 horas del 24 de diciembre del presente año y finalizará la 00:00 horas del 3 de enero de 2026.

Sin embargo, el ELN en otras ocasiones en las que ha anunciado un alto al fuego ha incumplido.

RELACIONADO

