Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero de Venezuela, frente a sus costas

En las últimas horas, Estados Unidos interceptó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, el más reciente golpe en medio de una campaña de presión contra Caracas, informó el gobierno estadounidense.

Las fuerzas militares de Trump ya habían incautado un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como piratería naval por Nicolás Maduro.

En una operación antes del amanecer en la mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela.

Video revela el momento de la incautación del segundo buque venezolano por EE. UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la incautación y publicó en X un video de casi ocho minutos con imágenes aéreas que mostraban un helicóptero sobrevolando justo por encima de la cubierta de un gran petrolero en el mar.

Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos.

Por su parte, Venezuela condenó el robo y secuestro del segundo buque petrolero y denunció la desaparición forzada de su tripulación, según un comunicado del gobierno publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Estos actos no quedarán impunes (…) Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia.

Los argumentos de EE. UU. para incautar petróleo venezolano

Una publicación del Departamento de Seguridad Nacional identificó al buque como el Centuries y afirmó que era "sospechado de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses".

Centuries es un petrolero de propiedad china con bandera de Panamá, según TankerTrackers, un servicio en línea que monitorea envíos y almacenamiento de petróleo.

Se indicó que el Centuries cargó 1,8 millones de barriles de crudo en un puerto venezolano a principios de este mes antes de ser escoltado fuera de la zona económica exclusiva de Venezuela el 18 de diciembre. La base de datos VesselFinder también registró la última ubicación del barco frente a la costa venezolana.

Una revisión de AFP determinó que el Centuries no aparece en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo en una publicación en X que el petrolero "contenía petróleo sancionado de PDVSA", en referencia a la petrolera estatal de Venezuela, y acusó al barco de ser "un buque con bandera falsa que opera como parte de la flota en la sombra venezolana".