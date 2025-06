Yina Calderón rompió el silencio y reveló por qué lloró tras el triunfo de Altafulla en La Casa de los Famosos

El lunes 9 de junio, Andrés Altafulla, con un 51,84% de los votos, se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Luego de que Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron el veredicto, el cantante barranquillero se arrodilló en suelo para agradecerle a Dios por la oportunidad y acordarse de los familiares, amigos, conocidos y seguidores que lo apoyaron.

Posteriormente, se dirigió con la euforia que lo caracteriza a la puerta de la 'casa más famosa del país' y, tras esperar la indicación del 'jefe', apagó todas las luces y salió.

En ese momento, Andrés Altafulla se encontró con que todos los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 le estaban haciendo un pasillo de honor y se abrazó con Lady, Karina, José, 'Alerta' y La Jesuu para festejar su logro.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue que una de las cámaras detectó que Yina Calderón rompió en llanto cuando se hizo oficial que Andrés Altafulla era el ganador de la segunda temporada.

Por lo tanto, a través de sus redes sociales, la DJ y empresaria tomó la decisión de pronunciarse y explicar por qué lloró cuando los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2025 anunciaron al cantante como ganador.

Esta fue la razón por la que Yina Calderón lloró cuando Andrés Altafulla ganó La Casa de los Famosos Colombia 2025: ella lo confirmó

"Perdónenme el rostro, pero lloré. La verdad me parece injusto porque sé cuánto le tocó duro a Melissa, a mí, a 'La Toxi Costeña', a Emiro y a todos los que iniciamos desde el primer día", afirmó Yina Calderón.

"Melissa, 'La Toxi' y yo trabajamos re duro en el proyecto y no me parece justo que se lo gane alguien que duró dos meses y no hizo gran cosa por el programa", detalló también la DJ y empresaria.

Además, hizo énfasis en que no quiso hacer presencia en el 'After' de la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2025 porque no quería quedar como una persona hipócrita.

¿Quién era la favorita de Yina Calderón para ganar La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Yina Calderón, durante la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ingresó como 'jefe de campaña' de 'La Toxi Costeña' y le ayudó a crear contenido para ganar votos.

Sin embargo, reconoció que, en caso de que la victoria no fuera para su amiga, le parecía justo que Melissa Gate fuera la participante que se coronara.

No obstante, finalmente, tras unas votaciones muy reñidas, Andrés Altafulla terminó sacando el 7% de ventaja y posicionándose como el ganador.