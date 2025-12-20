CANAL RCN
Daniela Ospina le respondió a quienes piden el retiro de David, su hermano

Daniela Ospina fue contundente para responderle a todos los que piden el retiro profesional de su hermano.

Daniela Ospina
Foto: @daniela_ospina5

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
06:55 p. m.
La figura de David Ospina sigue generando debate en el fútbol colombiano. Mientras algunos sectores cuestionan su continuidad y piden su retiro, otros resaltan su trayectoria, liderazgo y vigencia en la alta competencia. En medio de ese contexto, Daniela Ospina, hermana del arquero y reconocida empresaria, decidió pronunciarse de manera directa y contundente para responder a las críticas que han rodeado al guardameta de Atlético Nacional, actual campeón de la Copa BetPlay 2025.

Pese a su edad y a su rol como suplente en la Selección Colombia, David Ospina continúa siendo el arquero titular del equipo verdolaga, demostrando que su experiencia sigue siendo un valor diferencial dentro del plantel. El reciente título obtenido con Nacional sirvió como escenario perfecto para que Daniela saliera en defensa de su hermano, destacando no solo sus logros deportivos, sino también su comportamiento personal y profesional.

Un mensaje directo a los críticos tras el título

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Daniela Ospina envió un mensaje cargado de firmeza y admiración, dirigido a quienes constantemente ponen en duda la vigencia de su hermano. En sus palabras, resaltó la manera en la que David ha sabido enfrentar las críticas, manteniéndose en silencio y enfocado en su trabajo.

“Hablan… Te retiran, te critican y tú en silencio, con mucha resiliencia, con profesionalismo, humildad, nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha. Qué privilegio me ha dado la vida de ser tu hermana, de conocer tu historia y ver cómo manejas cada situación con tanto amor y respeto”, expresó Daniela, dejando claro su respaldo absoluto.

El mensaje fue interpretado como un dardo directo a quienes, desde fuera, consideran que el ciclo de Ospina ya está cumplido, sin tener en cuenta su aporte actual y su influencia dentro del vestuario.

El valor de una carrera construida con disciplina

Daniela Ospina fue más allá y profundizó en aspectos que, según ella, pocas veces son reconocidos. Destacó la conducta intachable de su hermano, su vida familiar y su compromiso permanente con la profesión, factores que considera fundamentales para explicar por qué sigue compitiendo al más alto nivel.

“Nunca estás en un escándalo, vives para tu familia y los tuyos, eres honesto, trabajador y un señor y aquí me quedaría jalando lo que pocos reconocen o ven en ti. Quizás viene en algún momento tu retiro, pero eres líder, eres trabajo honrado y honesto y por eso estás donde estás. 20 años de carrera”, añadió la empresaria.

Sus palabras resonaron con fuerza entre los seguidores de Atlético Nacional y del arquero, quienes valoraron el respaldo familiar y el reconocimiento a una trayectoria que ha marcado época. Mientras el debate continúa, David Ospina sigue sumando títulos y demostrando que su historia aún no se ha escrito por completo.

