¿Por qué cada vez hay más inversión industrial en la sabana de Bogotá?

En medio de la escasez de suelo industrial dentro de la capital y las limitaciones impuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial, la inversión ha comenzado a desplazarse con fuerza hacia los municipios de la sabana de Bogotá, que hoy concentran buena parte del crecimiento industrial de Colombia.

Funza, Mosquera, Cota y Zipaquirá se han convertido en destinos estratégicos para el desarrollo de bodegas, centros de distribución y parques industriales.

La combinación de mayor disponibilidad de terrenos, costos más competitivos y procesos normativos menos complejos ha creado un entorno favorable para la llegada de nuevos proyectos productivos y logísticos.

Para Bermúdez Constructores, el desafío está en equilibrar la expansión entre Bogotá y su área metropolitana, promoviendo la renovación de suelos subutilizados y una planificación sostenible que garantice un desarrollo industrial ordenado.

¿Por qué hay tanta nueva inversión industrial en la sabana de Bogotá?

En los últimos cinco años, la infraestructura industrial en la Sabana se ha duplicado, reflejando un cambio estructural en la forma como se expande la industria en la región central del país.

La mayoría de los nuevos desarrollos ya no se ubican dentro del perímetro urbano de Bogotá, sino en corredores estratégicos del occidente y el norte, donde la conectividad vial y el acceso a autopistas nacionales facilitan la operación logística.

El fenómeno responde, en buena medida, al crecimiento acelerado del comercio electrónico, el transporte y la manufactura, sectores que requieren espacios amplios, flexibles y con vocación industrial”, indicó Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores.

A esto se suma el aumento sostenido del valor del suelo en la capital, que ha hecho menos viable la instalación de grandes complejos productivos dentro de la ciudad.

Según estimaciones de GlobalData, la construcción en Colombia crecerá 1,6% en 2025 y mantendrá una tasa promedio anual del 5,1% entre 2026 y 2029, impulsada principalmente por inversiones en infraestructura productiva, transporte y energía. En ese contexto, la Sabana se perfila como uno de los principales nodos de atracción de capital y generación de empleo.

Los municipios de la sabana donde hay mayor inversión

Los municipios de la región ofrecen ventajas que hoy pesan en la toma de decisiones de los inversionistas, licencias más ágiles, disponibilidad de servicios públicos, costos por metro cuadrado más bajos y cercanía a los principales mercados de consumo.

Estas condiciones han permitido el desarrollo de proyectos industriales planificados, con diseños modulares que optimizan la operación y reducen los tiempos de distribución.

La infraestructura vial, la coordinación entre municipios y los tiempos de licenciamiento siguen siendo factores críticos para sostener el ritmo de expansión. A esto se suma la necesidad de una visión metropolitana que evite un desarrollo desordenado y garantice sostenibilidad a largo plazo.

Todo indica que la Sabana de Bogotá seguirá liderando el nuevo ciclo de crecimiento productivo del país, consolidándose como un eje estratégico para la inversión, la logística y la competitividad nacional, en un momento en el que la industria busca espacio, eficiencia y proyección de largo plazo.