Yina Calderón y Juliana se unieron en un inédito video: ¿enfrentaron críticas?

Yina Calderón volvió a encender las redes sociales al compartir un reciente video en el que se le observa junto a la cantante Juliana mientras bailan una de sus canciones más exitosas.

No obstante, su encuentro generó todo tipo de comentarios, pues algunos internautas manifestaron que su video se habría hecho con el objetivo de desafiar las críticas.

Yina Calderón baila junto a Juliana

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia conoce los métodos para tomarse las redes sociales y generar contenido atractivo para su amplia audiencia. Por esto, en una reciente oportunidad, se le vio junto a la cantante Juliana mientras bailaban su exitosa canción ‘La colombiana’.

No obstante, la creadora de contenido sorprendió al usar una peluca de cabello largo y frondoso, mientras también llevaba puesta una falda de color gris y un chaleco negro. De esta manera, las reacciones no se hicieron esperar ya que sus seguidores recalcaron nuevamente el amplio parecido que ambas mujeres tendrían.

Cabe recordar que, en una ocasión pasada, la cantante manifestó en una entrevista su alegría al ser comparada físicamente con la influencer ya que esta fue objeto de memes y burlas por parte de cientos de internautas.

Así mismo, Calderón dejó ver, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, un detrás de cámaras de la reciente entrevista para un podcast en el que los usuarios tendrán la oportunidad de ver a Yina Calderón y Juliana en una conversación inédita.

Yina Calderón revela el número de cirugías en sus glúteos

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al romper el silencio sobre la dramática situación que ha vivido a raíz de las graves afectaciones que le generó el uso de biopolímeros.

Ante las dudas, por parte de sus fanáticos, la mujer explicó que ha tenido que someterse a diez procedimientos quirúrgicos para lograr reconstruir dicha zona de su cuerpo.

Aunque recalcó que aún no ha obtenido los resultados esperados, también explicó los métodos que utiliza para darle forma a sus glúteos ya que lo hace por medio de una faja moldeadora que le permite usar faldas, vestidos, jeans, entre otras prendas, sin afectar su figura.