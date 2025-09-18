¿Karina García y Altafulla terminaron su relación? Exparticipante de La Casa de los Famosos reveló información

En los últimos días, volvieron a desatarse rumores relacionados con una supuesta ruptura en la relación de Karina García y Andrés Altafulla.

Según los internautas, los principales indicios son que no han estado juntos durante los últimos días y, además, ambos han cantado o escrito canciones de desamor.

Sin embargo, a pesar de los rumores que ya son tendencia en las redes sociales, ni Karina García ni Andrés Altafulla se han pronunciado para confirmar o desmentir lo dicho.

En medio de esa coyuntura, una exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 fue entrevistada por Dímelo King y reveló qué es lo que sabe acerca de la relación del cantante barranquillero y la modelo paisa.

¿Se terminó el amor entre Karina García y Andrés Altafulla? Esto dijo Yaya Muñoz

Luego de que en Dímelo King le preguntaron a Yaya Muñoz por Karina García y Andrés Altafulla, ella respondió que no tiene ninguna información relacionada con una ruptura.

"Yo sé que él está en sus labores, en su gira, y Karina también está en su trabajo. Yo no miento, de verdad", afirmó Yaya Muñoz.

"Cada uno está enfocado y mira que pasa algo y es que al comienzo uno está muy en la relación, pero cada uno tiene que hacer lo de cada uno. Entonces, hasta donde yo sé, están juntos", agregó.

¿Qué dijeron Karina García y Andrés Altafulla después de los primeros rumores de una ruptura amorosa?

Hace algunas semanas, cuando se habló constantemente de una supuesta ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla, ellos salieron a aclarar que no han pensado en terminar.

De hecho, reconocieron que sí tuvieron un malentendido, pero que lo solucionaron y que sienten que se complementan de la mejor manera.

No obstante, en esta ocasión, no han aclarado si se han distanciado por cuestiones de trabajo o si en realidad hubo un desacuerdo.