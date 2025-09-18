CANAL RCN
¿Por qué Machu Picchu está en riesgo de dejar de ser una maravilla del mundo?

La ciudadela inca de Machu Picchu está en riesgo de perder el calificativo de maravilla del mundo. Conozca las razones.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
01:04 p. m.
La icónica ciudadela inca de Machu Picchu, orgullo cultural de Perú y uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica, atraviesa un momento crítico que podría costarle su reconocimiento como una de las siete maravillas del mundo moderno.

La organización New7Wonders (N7W), con sede en Suiza, emitió este miércoles a las 19h un comunicado en el que advierte que el sitio corre riesgo de ser retirado de la lista debido a “la alta presión del turismo, el alza de precios, las denuncias de irregularidades en la venta de boletos, el deterioro en el transporte terrestre y los conflictos sociales”.

El organismo recordó que la elección de las siete maravillas fue el resultado de un proceso de votación global en el que participaron más de 100 millones de personas, cuyo resultado fue anunciado el 7 de julio de 2007 en el Estádio da Luz de Lisboa. Por esta razón, perder el estatus representaría no solo un golpe cultural para Perú, sino también un duro impacto en su economía turística.

Protestas y conflictos sociales en la zona

En los últimos días, las inmediaciones de Machu Picchu han sido escenario de protestas que han escalado en tensión. Los manifestantes, entre los que se encuentran pobladores locales y operadores turísticos, denuncian irregularidades en la administración del sitio y exigen soluciones al gobierno. Los bloqueos de vías han provocado que decenas de turistas queden retenidos en el lugar, generando preocupación internacional y afectando la experiencia de viaje de miles de visitantes.

El aumento de los precios de ingreso y las fallas en la logística de transporte terrestre han sido otros factores que han incrementado el malestar de la población y de quienes visitan la ciudadela.

Un llamado urgente a proteger el patrimonio

La advertencia de N7W es un llamado de atención para que las autoridades actúen de inmediato. La organización insiste en que Machu Picchu debe mantener estándares de sostenibilidad, accesibilidad y seguridad para conservar su prestigio. Expertos en patrimonio cultural señalan que es necesario implementar planes de manejo más estrictos que reduzcan el impacto del turismo masivo y garanticen la preservación del sitio arqueológico.

La situación ha encendido las alarmas en el Ministerio de Cultura de Perú, que deberá presentar en los próximos días un informe de medidas correctivas. La comunidad internacional y los amantes de la historia esperan que Machu Picchu pueda superar esta crisis y mantener su lugar en el selecto grupo de maravillas del mundo moderno.

