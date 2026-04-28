La drástica consecuencia que tendría Esteban Andrada tras propinarle un puñetazo a su rival

El fútbol español amaneció sacudido por una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo y dejó en el centro de la polémica al arquero argentino Esteban Andrada. El guardameta, actualmente en las filas del Real Zaragoza, protagonizó un episodio de violencia durante el derbi ante el SD Huesca que podría tener consecuencias severas para su carrera en Europa.

El incidente se produjo en los minutos finales del compromiso correspondiente a la Segunda División de España. Tras ser expulsado por empujar a Jorge Pulido, Andrada perdió el control y, en una reacción desmedida, regresó para propinarle un puñetazo en el rostro al defensor rival.

La acción desató un altercado generalizado en el terreno de juego, obligando al árbitro a intervenir nuevamente con más expulsiones, entre ellas las de Dani Jiménez y Dani Tasende.

Una sanción que puede marcar su futuro

Más allá de la derrota 1-0 sufrida por el Zaragoza en condición de visitante, el foco se trasladó de inmediato a las posibles consecuencias disciplinarias. De acuerdo con versiones reveladas por la prensa española y al parecer provenientes del entorno del club, la institución analiza seriamente la posibilidad de rescindir el contrato del arquero argentino por justa causa, una decisión que lo dejaría sin equipo en pleno tramo decisivo de la temporada.

En el plano deportivo, el castigo también podría ser ejemplar. El reglamento contempla sanciones de hasta 12 partidos por agresiones de este tipo, a lo que se suma la suspensión automática tras la tarjeta roja. De confirmarse esta pena, Andrada quedaría prácticamente marginado en un momento crítico, con el Zaragoza comprometido en la lucha por evitar el descenso.

Arrepentimiento público y reacción institucional

Tras lo ocurrido, el propio Andrada utilizó sus canales para ofrecer disculpas públicas, reconociendo la gravedad de su conducta. El experimentado portero, con pasado en Boca Juniors y recordado por la final de la Copa Libertadores 2018, admitió haber reaccionado de forma inapropiada en una situación límite, subrayando que su comportamiento no representa los valores del deporte.

Por su parte, el Real Zaragoza también emitió un comunicado en el que condenó de manera tajante los hechos, calificándolos como impropios y perjudiciales para la imagen del club y del fútbol. La institución dejó claro que se encuentra evaluando lo sucedido para tomar medidas disciplinarias acordes a la gravedad del caso.

El contexto agrava aún más la situación. Tanto Zaragoza como Huesca atraviesan un momento delicado en la tabla, ubicados en puestos de descenso y con la presión de mantener la categoría. En medio de esa tensión deportiva, lo ocurrido con Andrada no solo afecta lo competitivo, sino que golpea directamente la estabilidad institucional en un momento donde cada detalle puede resultar determinante.