Exparticipantes de La Casa de los Famosos confirmaron su relación en vivo: ¿de quiénes se trata?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por la novena semana de competencia. Por esto, la tensión ante las nuevas dinámicas ya ha desatado desconcierto entre varios jugadores.

Sin embargo, algunos exparticipantes siguen haciendo de las suyas ya que se han llevado la atención de los televidentes al protagonizar encuentros que son tendencia en las redes sociales. Este ha sido el caso de dos jugadores, de la misma temporada, quienes habrían confirmado su relación en vivo y directo.

¿Cuáles son los jugadores que tienen una relación?

Se trata de Marilyn Patiño y Renzo Meneses, quienes participaron recientemente de una entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, y sorprendieron a toda la audiencia al confirmar los rumores que ya se habían apoderado de las redes sociales.

Pese a que la entrevista se desarrolló con total normalidad, ya que también se encontraba el exparticipante Nicolás Arrieta, la presentadora del programa decidió cuestionar a los famosos, quienes decidieron darse un apasionado beso ante las cámaras del programa.

Según el presentador, dicha relación habría captado la atención de los fanáticos en medio del Carnaval de Barranquilla en donde fueron vistos juntos desarrollando una romántica escena de besos.

No obstante, según el relato de la mujer, su gusto empezó a consolidarse al salir de la competencia. Sin embargo, una de las acciones del hombre que no le llamaban la atención era su vínculo con Mariana Zapata ya que dentro de la competencia se les veía bastante cercanos.

Reacciones a la relación de los famosos

Por supuesto, dicha confirmación ya ha generado amplias especulaciones en redes sociales, pues algunos internautas hicieron énfasis en la reacción que tendrá próximamente Mariana Zapata al ver el vínculo amoroso.

Esto a raíz de que ambas famosas tuvieron una contundente discusión dentro del reality al sostener importantes diferencias de conceptos y opiniones del juego.