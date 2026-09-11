¿Omar Murillo mostró a su nueva pareja sentimental?: así reaccionaron las redes

Omar Murillo, participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, ha sorprendido a sus más fieles fanáticos con los importantes cambios que ha generado en el contenido que suele compartir en redes.

El actor no solamente habría terminado con su matrimonio de años, sino que ahora estaría radicado en España al contar con su propia cevichería en Barcelona y demás emprendimientos que ya se encuentra ejecutando.

Sin embargo, su vida sentimental ha estado envuelta en serias críticas ya que, una vez finalizó su matrimonio, el actor se ha visto acompañado recientemente de otros hombres con quien comparte distintos espacios recreativos.

¿Omar Murillo presentó a su nueva pareja?

El actor es viral en redes sociales en donde cientos de usuarios han afirmado que ya tendría una nueva pareja sentimental. Pese a que esto no ha sido confirmado, Murillo compartió una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se le vio tomado de la mano con el que parece ser otro hombre.

Para aumentar las especulaciones, el exparticipante del reality del Canal RCN manifestó su interés por ver los comentarios de los usuarios ya que, en reiteradas ocasiones, lo han vinculado sentimentalmente con otros hombres con los que se le ha visto en el gimnasio, fiestas, entre otros espacios.

Mientras tanto, hay otros internautas que aseguran, en los comentarios de las publicaciones del hombre, que dichas fotografías podrían ser una estrategia para llamar la atención del público al encontrarse consolidado su propia productora audiovisual desde Europa.

Pese a las críticas que ha generado Murillo y los señalamientos en donde lo invitan a esclarecer su orientación, hay quienes elogian al hombre como toda una “mente maestra” al alterar el orden en las redes sociales.

¿Exesposa de Omar Murillo reaccionó a los rumores?

Hay quienes también han mantenido los ojos puestos en los contenidos de Koral Costa, exesposa de Omar Murillo, quien también ha tomado sus redes sociales para hablar del proceso que ha vivido estando soltera tras varios años de relación con el actor.

Pese a que la famosa se ha referido en varias ocasiones sobre su situación sentimental, Costa habría señalado que Omar no posee una relación con otro hombre.

Otro de los detalles que han elevado las especulaciones corresponde a la descripción de la mujer, en su cuenta de Instagram, en donde asegura que sigue siendo la mánager de Murillo.