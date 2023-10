Alcalde de Nueva York visitará Bogotá para hablar sobre la crisis migratoria del Darién

El tema de migrantes en Estados Unidos ha causado grandes problemas en algunas de sus principales ciudades. Al tener las fronteras abiertas para recibir personas de distintos países, se ha generado una grave crisis humanitaria. En Nueva York, la situación está al borde del colapso, con miles de migrantes ocupando la ciudad.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, en unas declaraciones recientes, indicó que la ciudad está en un punto crítico con esta situación.

"Les voy a decir algo, neoyorquinos: nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York”, sostuvo Eric Adams.

A una parte de esta crisis, Colombia le hace una contribución, ya que una de las rutas más utilizadas por los migrantes es el famoso Tapón del Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, que colindan con Panamá. En este punto, miles de personas comienzan su travesía para llegar a Estados Unidos

El problema con Nueva York es que, por ley, es una ciudad que está obligada a proporcionar techo a toda persona que lo solicite.

Alcalde de Nueva York busca enfrentar la crisis

Ante el complicado panorama que vive la 'Gran Manzana', Eric Adams tomó la decisión de salir de la ciudad y visitar los lugares por donde atraviesan los migrantes de diferentes países.

Nueva York ha recibido cerca de 107.000 migrantes desde julio del 2022, de los cuales, el 13%, cerca de unos 14.000 son colombianos. En su gran mayoría estos migrantes son de origen venezolano y ecuatoriano. El viaje del alcalde comenzará el próximo 4 de octubre, con la primera parada siendo Ciudad de México, y luego pasando a Puebla.

Para el viernes 6 se espera que Adams llegue a Quito, y en la tarde de ese mismo día llegaría a Bogotá, donde tendría reuniones con el Gobierno y autoridades migratorias.

Según información, uno de los objetivos de esta visita a la capital colombiana es conocer los planes del Gobierno y autoridades respecto a la situación de migrantes que llegan al país por los departamentos de Nariño y Norte de Santander, quienes después llegan al occidente del país para atravesar el Darién.