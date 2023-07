Temibles audios del Tren de Aragua: "Tú sabes que si joden, matamos al que sea, lanzamos granadas, todo”

Noticias RCN conoció los reveladores audios donde queda claro como el Tren de Aragua imponía su propia ley a los comerciantes del sur occidente de Bogotá y cómo extorsionaban a las mujeres que ejercían la prostitución.

El encargado de la criminal tarea era un hombre conocido como alias Gabriel o ‘El Gordo Gabriel’, quien en los audios se escucha diciendo “yo te voy a poner en línea con Brayan, porque él dio la luz que la mujer que viéramos entrando para allá se iba a meter en problema con nosotros ¿si me entiende ahora?, le vamos a meter tiros”.

En respuesta, una mujer llamada Alexandra le responde asustada que no tiene conocimiento del tema y que ella quiere evitar tener problemas con él.

“Yo no sé, yo ahí si lo siento, no tengo por qué tener problemas con ustedes, si ustedes lo que me cobraron, yo lo pagué, yo en ningún momento me le corrí ni nada de eso”, indica Alexandra.

Sin embargo, ‘Gabriel’ continúa la discusión y le advierte a la mujer que ellos obligarán a cooperar a aquellos que no quieran colaborar con ellos.

Lo que evidencian los audios es que alias Gabriel cumple las órdenes de Brayan, un hombre que desde la cárcel La Picota controlaba y alardeaba de prontuario criminal con sus conquistas. Según información, las órdenes que tenía que impartir ‘El Gordo’ eran claras: dinero o muerte.

‘Manguera’: “¿Qué pasó gabriel, es ‘Manguera’? No ha venido nadie huevón”.

‘Gabriel’: “No, no, quédate quieto. Esas tienen hasta las 12, hasta las 7 de la noche, 12 de la noche para pagar”.

‘Manguera’: “Gabriel, yo le estoy diciendo a las muchachas que vamos a apoyar a los muchachos porque es verdad, a la hora de un brinco aquí, yo cuento con ustedes, ¿me entiendes?”.

‘Gabriel’: “Tú sabes huevón, tú sabes que, si nos joden, matarnos a quien sea, entrarnos a tiros, lanzarles granadas a los tipos, todo”.

Entretanto, Noticias RCN habló con uno de los investigadores que estuvieron detrás de esta la captura de estas 21 personas durante más de seis meses. Su testimonio evidencia la magnitud y crueldad de los delincuentes a la hora de extorsionar a sus víctimas.

“Ellos eran los encargados de materializar las extorsiones en el sector de la 38 y llevar con cuadernos prácticamente el listado de los comerciantes que han pagado, quienes no y asimismo, cuáles de las trabajadoras sexuales ya dieron la cuota que se les exigía para poder trabajar en el sector y si en algún momento no se cobraba o no se hacía, ya enviaban al personal encargado y que estaba armado para poder ejecutar las diferentes intimidaciones”, indicó el investigador del caso.

Cabe mencionar que en los audios también queda evidenciada la pugna que hay entre las mujeres venezolanas que ejercen la prostitución en contra de las de nacionalidad colombiana.

Mujer: “Supuestamente, escuché un beta por ahí que ustedes mañana empiezan a cobrar, ¿verdad?”.

'Gabriel’: “Si estamos a mitad de mes”.

Mujer: “Ah bueno, pues las colombianas lanzaron un beta para que mañana, cuando ustedes empiecen a cobrar, a una gente de servicio social, no sé, no sé”.

'Gabriel’: “Escúchame y ¿no hay posibilidad que vengas para acá y nos encerramos en una habitación a hablar de eso?”.

Mujer: “No, yo no quiero bajar para allá, nada de eso. Yo lo estoy repitiendo que yo lo escuché por ahí”.

Según las autoridades, con estas recientes capturas, ya se registran en el país más de 120 detenidos por distintos crímenes que van desde extorsiones hasta homicidios, todos del denominado Tren de Aragua.