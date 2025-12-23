CANAL RCN
¿Cuántos quemados con pólvora hay en Colombia antes de que inicie la Navidad?

Expertos advierten que, tras una quemadura con pólvora, no se debe aplicar cremas, tópicos o lociones sobre la piel.

diciembre 23 de 2025
10:47 a. m.
La temporada decembrina 2025 ha estado marcada por los accidentes con pólvora que, en lo que va del mes, ha dejado a 620 personas heridas, de las que 205 son menores de edad.

El mayor número de casos, por regiones, se ha registrado en el departamento de Antioquia, con 90 personas lesionadas, y Bogotá, con 53. En diálogo con Noticias RCN, Patricia Gutiérrez, de la Unidad de Quemados de la Subred Norte precisó:

“Las poblaciones más afectadas son los niños y los adultos. Aquí no hay una discriminación y, por consiguiente, no estamos hablando de una actividad segura para alguno de los dos”.

Colombianos siguen ignorando las restricciones sobre el uso de la pólvora:

Sin falta, todos los años, las autoridades lanzan nuevas campañas de prevención para evitar que personas resulten quemadas con pólvora en las fiestas de Fin de Año. Sin embargo:

“En este momento, las cifras en el país son alarmantes. Nos acercamos al 24 y al 31 y espero que haya conciencia y responsabilidad de los ciudadanos”, advirtió Gutiérrez.

La fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización y manipulación de pólvora está fuertemente restringida, en Bogotá, por el decreto 598 del 2025. Pero los 53 casos de quemados en la capital del país hablan por sí solos.

¿Qué hacer en caso de sufrir una quemadura con pólvora?

Los colombianos siguen encontrando la forma de adquirir pólvora y, en espacios, usualmente, festivos y con alcohol de por medio, permiten que, incluso, menores de edad la manipulen. Pensando en ellos, la doctora Gutiérrez recomendó:

“Si se produce una quemadura, lo más responsable dentro de esta terrible irresponsabilidad es acercarse al centro de salud más cercano, para que el paciente sea remitido a un centro especializado, sin aplicar ningún tipo de lociones, cremas, tópicos. Únicamente agua, cubrir la herida con un paño limpio y asistir al médico lo más pronto posible”.

