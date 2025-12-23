Contraloría detectó millonarios hallazgos fiscales en contrato de software del sector Minas y Energía

La Contraloría General de la República confirmó la existencia de hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en un contrato destinado a la implementación de un software estratégico para el sector de Minas y Energía, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía. Así lo informó el ente de control en un comunicado oficial.

Contraloría detectó hallazgos fiscales en contrato del sector Minas y Energía

Según la Contraloría, los hallazgos ascienden a USD 26.215.600 y se identificaron luego de un análisis sobre el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P. para la implementación, soporte y mantenimiento del Sistema de Administración del Mercado (SAM), desarrollado por el Consorcio Siemens Endimensions.

El organismo de control precisó que los recursos destinados a estos contratos provenían del componente de inversión incluido en la tarifa regulada, aprobada anualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Durante la auditoría, se estableció un primer hallazgo fiscal por USD 15.634.924 relacionado con la ejecución y el pago del contrato principal.

La investigación evidenció incumplimientos graves que impidieron la materialización del proyecto, ya que la solución tecnológica nunca fue entregada ni recibida a satisfacción, pese a las múltiples prórrogas concedidas al contratista.

La Contraloría indicó que XM S. A. realizó pagos significativos por bienes y servicios que no fueron efectivamente recibidos. Aunque la empresa aseguró haber ejercido una supervisión permanente, esta no logró evitar el detrimento patrimonial.

Además, las reclamaciones ante la aseguradora y las acciones judiciales contra el consorcio se activaron cuando el daño económico ya se había consolidado.

Un segundo hallazgo, por USD 10.580.676, está relacionado con contratos asociados al diseño, implementación, capacitación del software y la prestación de servicios de soporte y mantenimiento.

El ente de control advirtió que, pese a que el sistema no fue entregado, validado ni recibido de manera satisfactoria, se efectuaron pagos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser operados, lo cual contradice la naturaleza del soporte técnico contratado.