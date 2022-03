Hombre en Bosa conoció a mujer por Tinder y esta le robó 45 millones de pesos

En medio de la pandemia del coronavirus, las aplicaciones para conocer personas se hicieron mucho más populares. El hecho de poder hablar con alguien de manera virtual y acercarse a nuevos lazos generaba el alto uso de estas Apps. La más popular siempre fue Tinder.

Y, hablando de Tinder, este año se conoció en Netflix la historia dele estafador de esta red, en la que se hacía pasar por un exitoso hombre, se ganaba la confianza de las mujeres con las que hablaba y terminaba robándoles dinero o pertenencias.

Esa historia del ‘Estafador de Tinder’ parece una mala comedia de Hollywood, pero en la vida real también pasa. En Bogotá, más exactamente en la localidad de Bosa, un hombre conoció a una mujer por esta red social y terminó siendo víctima de un gran robo.

Mujer robó a hombre que conoció en Tinder

La historia se desarrolló en el barrio Villa del Río, de la localidad de Bosa. Un hombre muy ilusionado con una mujer que conoció en Tinder se dejó llevar por ese sentimiento y terminó llevándola a su casa y quedándose sin muchas de sus pertenencias.

Su sobrino narró la situación como algo normal, sin sospechar nada. Escuchó ruidos y luego se topó con la mujer con un curioso comportamiento, que fue entendido como nervios al ser descubierta por alguien más en la casa.

En Bogotá, un hombre denunció haber sido víctima de una mujer que lo drogó y robó, luego de conocerla a través de una red social de citas. Según informó el sujeto, la mujer se llevó entre 40 y 50 millones de pesos entre bienes y efectivo ⬇ pic.twitter.com/TIlKzg5Rj8 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 23, 2022

“Me pareció normal, subí a mi habitación y me acosté, pero a eso de las 12 de la noche escuché ruidos y me di cuenta de que había música. Me crucé con ella, al comienzo pensé que le había dado pena, pero en realidad ella pensaba que estaba sola”, dijo el sobrino.

Pero la situación se iba a poner con el paso de las horas. La mujer habría drogado a su víctima de Tinder y con eso, le sacó la billetera y el celular. Cuando ya estaba ‘noqueado’ el hombre, le subió volumen a la música y, con una cómplice que la acompañaba, comenzó a hacer sus movimientos para sacar todas las pertenencias que tenía en su oficina.

Fue en una hora en la que se encargaron de hacer el saqueo. Promediando el robo, las mujeres se llevaron 45 millones de pesos con todas las pertenencias que sacaron y que eran de gran valor, entre ellas bicicletas.

“Por no ser tan comerciales les pedimos ayuda a las autoridades para recuperarlas. Sabemos que el tema de los computadores y la plata va a ser más difícil”, dijo el sobrino sobre las bicicletas.

Además, se llevaron 10 computadores, equipos de sonido, parlantes, una hidrolavadora, una aspiradora, y además desocuparon todas las cuentas de la víctima.

Pero la peor escena de una nueva estafa de Tinder la relató al día siguiente el sobrino de la víctima. “Vi a mi tío desnudo, cajones revolcados, todo estaba saqueado y las bicicletas ya no estaban. Toda la oficina de mi tío estaba revolcada”.