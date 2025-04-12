Ocho de cada diez personas comen más en diciembre y el 45% sube hasta 4 kilos, según encuesta

Diciembre se ha convertido en una de las mejores épocas para que las familias se reúnan en torno a las mesas y celebren la llegada de la navidad. Por esto, las tradicionales novenas llevan a que las personas consuman entre buñuelos, natilla, pavo, ensaladas, licor, entre otros.

No obstante, la euforia de la temporada puede llevar a que las personas caigan en excesos en donde no solo se presentan casos de intoxicación, sino que se incremente el peso.

Ocho de cada diez personas comen más en diciembre

Expertos de la Universidad Manuela Beltrán analizaron cómo cambia la alimentación en diciembre. A través de una encuesta evaluaron costumbres, excesos y efectos en el cuerpo y el estado de ánimo, con el propósito de entender el impacto real del mes y ofrecer una guía para disfrutar sin culpa y sin riesgos.

Dentro de los resultados se observó que el 56,4% de los encuestados aseguró que en diciembre come “un poco más, pero con control”, mientras que un 25% reconoce que come “mucho más de lo normal”. Solo el 17,9% mantiene su alimentación igual al resto del año y apenas un 0,6% come menos.

“El 81.4% de las personas reconoce comer más de lo habitual durante este mes, una tendencia que sugiere que diciembre sí representa un cambio en los hábitos alimenticios, aunque no necesariamente un descontrol absoluto para todos”, explicó Luis Fernando Parada, experto del Programa de Ciencias del Deporte de la UMB.

Aunque más de la mitad (55,1%) dice no notar cambios de peso, el 39,1% asegura ganar entre 1 y 2 kilos durante el mes. Otro 5,1% sube entre 3 y 4 kilos, y un 0,6% supera los 4 kilos.

RELACIONADO OMS lanzó alerta por preocupante aumento de muertes por malaria

¿Cómo evitar excesos a la hora de comer en diciembre?