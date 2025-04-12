Revelan modus operandi de banda que golpeaba, robaba y abandonaba en caños a conductores de apps

Las autoridades lograron reconstruir con precisión la maniobra delictiva que habría utilizado un grupo de cuatro personas para atacar a un conductor de transporte por aplicación el pasado 30 de noviembre en Soacha, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez a Alexander David Villasmil Trasladino, Nicolás Herrera Rojas y dos adolescentes de 17 años, señalados de participar en un robo violento que incluyó amenazas con armas, agresiones directas y el abandono de la víctima en un caño.

La información recopilada permitió identificar un patrón que encaja con la idea de un modus operandi, en el que el servicio solicitado por la plataforma funcionaba como el anzuelo para ejecutar el asalto.

El viaje que era una trampa desde el primer minuto

La investigación señala que uno de los menores, junto con David Villasmil Trasladino, pidió un servicio desde el Hospital Cardiovascular de Soacha, un punto que no generaba ninguna sospecha para el conductor.

La ruta se fijó con destino al barrio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, un recorrido habitual para quienes transportan usuarios hacia el sur de Bogotá.

El conductor avanzó sin prever que su trayecto terminaría convertido en un ataque coordinado.

Apenas llegaron al punto indicado, según la Fiscalía, el menor lo intimidó con un arma cortopunzante, obligándolo a entregar el dinero, un reloj y el celular. El objetivo era despojarlo por completo antes de que aparecieran los otros dos integrantes del grupo.

Golpeaban, amenazaban a armada y tomaban control del vehículo

Justo en ese momento, entran en acción Nicolás Herrera Rojas y el segundo joven. Este último, de acuerdo con el expediente, le propinó un golpe en la cabeza con un arma de fuego, dejándolo sin capacidad de reaccionar y garantizando que el conductor quedara a merced de los agresores.

Con la víctima reducida, uno de ellos tomó el control del carro y emprendió la marcha. El conductor, ya lesionado, fue llevado por la fuerza y abandonado en un caño, dejándolo en estado de indefensión mientras los señalados escapaban con el vehículo y sus pertenencias.

¿Cómo lograron dar con los delincuentes?

La alerta llegó rápido a las autoridades. Con la denuncia activa, los uniformados iniciaron la búsqueda y lograron ubicar el automóvil robado, junto con los objetos que habían sido hurtados minutos antes.

En una acción que la Fiscalía calificó como captura en flagrancia, los dos adultos fueron detenidos en el mismo operativo en el que también fueron aprehendidos los dos menores.

Finalmente, el fiscal del caso, adscrito a la Seccional Cundinamarca, imputó a los cuatro involucrados los delitos de hurto calificado y agravado, además de uso de menores para la comisión de delitos, este último aplicado en función de las responsabilidades particulares de cada uno.

Los dos adolescentes, en contraste, admitieron su participación y fueron enviados a un centro especializado de internamiento preventivo, donde deberán permanecer mientras continúa la investigación.