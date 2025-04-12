CANAL RCN
Colombia Video

Policía sería el cerebro interno en el millonario robo a la joyería de Bucaramanga: esto descubrieron

En plena imputación de cargos contra los cinco detenidos, la Fiscalía destapó el nombre del sujeto.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
09:16 p. m.
Las audiencias judiciales por el intento de robo a una joyería en Bucaramanga siguen revelando capas.

El proceso, que avanza contra los cinco capturados por el asalto dentro del Centro Comercial Cuarta Etapa, se ha transformado en un expediente que ahora toca directamente a miembros de la Fuerza Pública.

El hurto, que alcanzó una cifra superior a los 900 millones de pesos en joyas, está siendo reconstruido en detalle por la Fiscalía, y en ese ejercicio han surgido elementos que comprometen a un integrante de la Policía que, según lo dicho en sala, habría servido como puente informativo para la organización criminal 'Los Costeños'.

Policía estaría involucrado en el robo a la joyería de Bucaramanga

Durante las audiencias más recientes, el fiscal del caso describió ante el estrado un escenario que va mucho más allá del atraco en sí: la presunta participación de un funcionario policial, mencionado por su apellido Sierra, como supuesto enlace interno dentro de la estructura delictiva.

Las declaraciones del fiscal indican que este uniformado tendría presencia o jurisdicción en zonas cercanas al Centro Comercial Cuarta Etapa, precisamente donde ocurrió el millonario robo.

Según lo dicho en la audiencia, desde esa posición, Sierra sería la persona encargada de avisar a los delincuentes sobre lo que se transmitiera por los radioteléfonos institucionales, permitiendo que la banda conociera señales operativas antes de que los uniformados actuaran.

Revelan nuevos detalles del robo millonario a la joyería en Bucaramanga

El fiscal explicó que en los relatos recogidos en el proceso aparecía mencionada esa supuesta infiltración, señalando que varios policías podrían estar involucrados, aunque únicamente se logró identificar a uno por apellido.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, esa posible conexión policial habría influido directamente en la manera como se ejecutó el atraco.

Esta sospecha además estaría relacionada con el hecho de que, durante el operativo, los delincuentes evitaron el uso de radioteléfonos y tampoco establecieron comunicaciones vía celular mientras se realizaba el robo.

La Fiscalía planteó que esta decisión respondía al temor de dejar registros que delataran la participación del presunto informante dentro de la Fuerza Pública.

En su intervención frente al estrado, el fiscal del caso expresó:

Estaban varios policías inmersos, que no los conocen, pero solo escucho que a uno de ellos lo nombraron con el apellido de Sierra y que al parecer trabaja cerca o tenía jurisdicción en inmediaciones del Centro Comercial Cuarta Etapa, porque este policía era quien al parecer les avisaría todo lo que informaran por radio.

Ahora, la mención directa al uniformado y el señalamiento de su posible rol como pieza interna dentro del grupo criminal abrieron un frente de especial gravedad en la investigación.

Las audiencias de imputación de cargos retomarán mañana desde las 8:00 a.m., mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de seis personas que continúan prófugas y que también estarían vinculadas con este caso.

