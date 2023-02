Por ahora, Secretaría de Movilidad no piensa modificar pico y placa por alerta ambiental

La emergencia ambiental por la mala calidad del aire es un tema que preocupa, no solo a las autoridades, sino también a los bogotanos, que tienen que ajustarse a una serie de recomendaciones hechas por la Secretaría Distrital de Ambiente, para evitar afectar su salud por el material particulado que, por estos días, reposa sobre el cielo de la capital. Una de ellas es, por ejemplo, no hacer ejercicio entre 6:00 a.m. y 10 a.m. y las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Esto se debe en parte a los incendios forestales que se han presentado en el suroriente del país, especialmente en regiones como Vichada, Meta y Casanare. En este momento hay cuatro estaciones en condiciones regulares y el resto de la ciudad en una categoría moderada, todas están siendo monitoreadas por el Distrito, que evalúa medidas en caso de que la alerta pase de fase uno a dos.

Sin embargo, esta situación ha despertado todo tipo de noticias falsas acerca de un posible cambio en el pico y placa. Ojo: las medidas están siendo evaluadas y la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, puso sobre la mesa posibilidades que NO son una realidad, y tienen que ser discutidas previamente.

Ampliar pico y placa a otros vehículos

Cancelar de forma temporal el pico y placa solidario

Establecer horarios de restricción a la carga e industria

Pero, por ahora, no hay rotación del pico y placa, tampoco aplica para motocicletas ni tampoco se incluye los sábados. El próximo lunes 27 de febrero se realizará un comité evaluativo por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, para identificar la situación y ahí tomar la decisión de la fase en la que está la ciudad.

La información es clara: “el pico y placa es vigente de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mantenemos el pico y placa solidario y en estos momentos no hay medidas distintas para vehículos particulares, de carga o motocicletas”, explicó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.