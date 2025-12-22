Contraloría exige mayor eficiencia del Ministerio de Hacienda en la ejecución presupuestal de 2026

La Contraloría General de la República hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que cumpla con una ejecución presupuestal eficiente y responsable durante el año 2026.

RELACIONADO Contraloría advierte sobrepago de más de mil millones en contrato del Programa de Sustitución de Cultivos

Contraloría hizo llamado al Ministerio de Hacienda ¿De qué se trata?

El órgano de control advirtió que, tras la negación y archivo definitivo de la Ley de Financiamiento, el Gobierno se enfrenta a un faltante de $16,29 billones, lo que deja como única alternativa viable el recorte del gasto público.

Según la Contraloría, el presupuesto aprobado por el Congreso presenta una brecha significativa, ya que los ingresos fueron calculados en $530,7 billones, mientras que los gastos ascienden a $546,9 billones.

“Para el órgano de control es claro que al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo le resta el camino del recorte del gasto en 2026, pues el Congreso de la República aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos. Mientras los ingresos se aprobaron por $530,7 billones, los gastos ascienden a $546,9 billones”, se lee en el documento.

La entidad también indicó que este ajuste debe realizarse bajo criterios de austeridad, responsabilidad y equilibrio, teniendo en cuenta que cerca del 92 % del presupuesto es considerado inflexible.

Para 2026, el gasto se distribuye principalmente en funcionamiento (65,5 %), servicio de la deuda (18,4 %) e inversión (16,1 %), lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo.

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con la baja ejecución presupuestal registrada en años recientes.

En 2024, solo se comprometió el 83,1 % del presupuesto total y apenas el 57 % en inversión. En 2025, con corte al 15 de diciembre, la ejecución alcanzó el 79,9 %, mientras que la inversión se ubicó en 52,8 %, a pocos días de finalizar la vigencia fiscal.

RELACIONADO Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex

La Contraloría enfatizó que los recortes no deben poner en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales ni comprometer la estabilidad económica del país. Aunque el pago de la deuda pública debe mantenerse, señaló que el Gobierno podría recurrir a operaciones de manejo de deuda para reducir parcialmente este gasto.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar rubros como contratación, viáticos y otros costos operativos, sin afectar compromisos estructurales como pensiones y transferencias obligatorias.