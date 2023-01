Padre busca desesperado a su hijo de 13 años desaparecido hace un mes en Bogotá

Un padre de familia lleva casi un mes buscando a su hijo que salió de la casa antes de las fiestas de navidad sin ninguna explicación y no ha retornado. En Noticias RCN estuvimos al lado del hombre desesperado que ya puso en conocimiento de las autoridades la desaparición del menor de 14 años.

Hace exactamente un mes desapareció Yerik David Rivera, quien salió el pasado 6 de diciembre de 2022 en la mañana desde el barrio Álamos y no ha regresado. Édison Rivera, su padre, denunció la desaparición ante las autoridades y sale a las calles para repartir volantes con la foto del menor por todo Bogotá.

Las cámaras de seguridad captaron la imagen más reciente que se tiene de Yerik es del 6 de diciembre a las 7:15 A.M. en el barrio Portal de Álamos en la localidad de Engativá.

"El niño iba con un pantalón de sudadera negro con rayas blancas. Un buzo azul oscuro con capota y mangas grises. Una gorra blanca y nos tenis negros con blanco", relata preocupado su padre en diálogo con Noticias RCN.

Los ojos de Édison Rivera expresan angustia ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir con su hijo. Cuenta los días, los minutos con la esperanza de verlo llegar o de por lo menos saber que está vivo y fuera de peligro.

"Él es mi corazón, es todo para mi. Por eso es tan duro saber que ha pasado el tiempo, que ha pasado un mes y que no tengo noticia de él. Saber que por lo menos está bien es lo único que a mi me interesa en este momento. Tener una noticia que me genere paz y tranquilidad como padre", declaró con la voz entrecortada.

Quienes tengan alguna información de Yerik David Rivera pueden llamar al teléfono de la Fiscalía General de la Nación, donde ya pusieron la denuncia de su desaparición. Los números de contacto son 5803814 ext,17710. Otras alternativas son la Policía, Cruz Roja e incluso el ICBF.

*En Noticias RCN publicamos las fotos de Yerik David Rivera con previa autorización de su padre para facilitar la búsqueda.

