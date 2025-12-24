Ejército Nacional atendió de inmediato a mujer víctima de mina antipersonal en Tibú

Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, brindaron atención rápida y oportuna a una mujer que resultó herida tras la activación de una mina antipersonal en la vereda Caño Indio, corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.

El artefacto explosivo habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado ELN.

Atención médica inmediata en la zona

La víctima recibió primeros auxilios por parte de enfermeros de combate, quienes lograron estabilizarla y salvaguardar su integridad mientras se adelantaban los protocolos correspondientes.

La rápida reacción de las tropas permitió contener la emergencia y garantizar el traslado seguro de la afectada.

Rechazo al uso de minas antipersonal

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica el empleo de estos artefactos, señalando que constituyen una práctica criminal que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La institución reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares en la región del Catatumbo para proteger la vida, la seguridad y el bienestar de sus habitantes.