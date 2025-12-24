CANAL RCN
Colombia

Ejército Nacional atendió de inmediato a mujer víctima de mina antipersonal en Tibú

La rápida reacción de las tropas permitió contener la emergencia y garantizar el traslado seguro de la afectada.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, brindaron atención rápida y oportuna a una mujer que resultó herida tras la activación de una mina antipersonal en la vereda Caño Indio, corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional
RELACIONADO

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional

El artefacto explosivo habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado ELN.

Atención médica inmediata en la zona

La víctima recibió primeros auxilios por parte de enfermeros de combate, quienes lograron estabilizarla y salvaguardar su integridad mientras se adelantaban los protocolos correspondientes.

La rápida reacción de las tropas permitió contener la emergencia y garantizar el traslado seguro de la afectada.

VIDEO | Violento asalto a droguería en Sabana de Torres: delincuentes se llevaron millonaria suma
RELACIONADO

VIDEO | Violento asalto a droguería en Sabana de Torres: delincuentes se llevaron millonaria suma

Rechazo al uso de minas antipersonal

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica el empleo de estos artefactos, señalando que constituyen una práctica criminal que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La institución reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares en la región del Catatumbo para proteger la vida, la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Autoridades han logrado incautar 2,7 toneladas de pólvora en Bogotá

Accidente de tránsito

Perrito de Mariana Galvis no se aparta de la tumba tras el fatal accidente escolar

Volcanes

Emiten nuevo reporte sobre cambios en el volcán Puracé: ¿Qué es lo último que ha pasado?

Otras Noticias

Honduras

Nasry Asfura es proclamado como presidente de Honduras: ¿De quién se trata?

El empresario de derecha le ganó a Salvador Nasralla y Rixi Moncada.

Dólar

Dólar sigue en picada en Colombia: así cerró su valor HOY 24 de diciembre de Navidad

La moneda extranjera se sigue acercando al valor de los 3.700 pesos, así quedó.

Ciclismo

Luto en el ciclismo colombiano: murió recordado e histórico corredor

Ministerio de Salud

Estos son los cuidados que las autoridades recomiendan implementar por caso de influenza H3N2

Epa Colombia

‘Epa Colombia’ no se olvida de sus trabajadores: así fue la emotiva fiesta de fin de año