CANAL RCN
Colombia

Autoridades han logrado incautar 2,7 toneladas de pólvora en Bogotá

Los operativos se han concentrado en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares reportados por la ciudadanía a través de la Línea de Emergencias 123.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
05:59 p. m.
Las autoridades distritales continúan reforzando las acciones para frenar la venta y comercialización ilegal de pólvora en Bogotá.

Operativos de las autoridades han logrado incautar 2,7 toneladas de pólvora

En lo corrido de 2025, se han desarrollado 368 operativos de control que han permitido la incautación de cerca de 2,7 toneladas de artículos pirotécnicos que pretendían ser distribuidos de manera irregular en diferentes puntos de la ciudad.

Estas acciones se adelantan en el marco de la estrategia integral Plan Navidad 2025, con el objetivo de reducir los riesgos asociados al uso de pólvora, especialmente durante las celebraciones de fin de año y la llegada de 2026.

Los operativos se han concentrado en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares reportados por la ciudadanía a través de la Línea de Emergencias 123.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó que la lucha contra la pólvora ilegal se mantendrá activa hasta finalizar el año.

Según indicó, aunque se ha registrado una reducción frente a periodos anteriores, la situación sigue siendo preocupante debido al número de personas lesionadas.

Hasta el momento, se reportan 54 personas afectadas por el uso de pólvora, una cifra que podría aumentar si no se refuerza la corresponsabilidad ciudadana.

Autoridades hacen llamado a la ciudadanía para denunciar uso de pólvora

Desde la Administración Distrital reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que atente contra la convivencia o represente un riesgo para la seguridad, a través de la Línea de Emergencias 123.

La información suministrada por la comunidad es clave para avanzar en los procesos sancionatorios y de investigación, y para fortalecer las acciones que buscan que Bogotá transite una temporada decembrina más segura.

