Ciclista atropellado por un bus del SITP lleva dos semanas hospitalizado, ¿quién responde?

Un ciclista de 33 años, lleva dos semanas hospitalizado en una clínica de Bogotá, luego de ser atropellado por un articulado del SITP. El accidente le dejó varias heridas en su zona pélvica, causándole problemas orinarios.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo, cuando Fredy Moreno estaba haciendo deporte con unos compañeros en la autopista sur. Él se dirigía para su casa cuando un bus del SITP lo atropelló.

“Ese día estaba lloviendo y yo iba despacio. Llegando al centro comercial Centro Mayor sentí que el bus me tocó el manubrio, me hizo perder el control y ahí fue donde caí. Luego, no sentí la pierna derecha y del susto me ubiqué en cuatro. Luego la señora del SITP que iba manejando me intentó ayudar, pero se me fueron las luces”, mencionó el ciclista en el hospital al medio de comunicación City Tv.

Según se evidencia en los videos arrojados por las cámaras de seguridad, las llantas traseras del bus pasaron por encima de su cadera. Varios transeúntes y la conductora del SITP le brindaron atención. De acuerdo al dictamen de los médicos, se le debe hacer la segunda operación de manera rápida a Fredy Moreno o se correría el riesgo de que los huesos cicatricen y toque romper en cirugía.

El joven ciclista trabajaba en temas de logística, sin embargo, teme a perder el movimiento en sus piernas. Por tal razón, la familia pide auxilio a los doctores, para que sea intervenido pronto. Según ellos, no han recibido ayuda por parte de Transmilenio, del SOAT, ni de la EPS.

De acuerdo a ello, la hermana del joven mencionó que la EPS les ha dicho que no cuentan con camas disponibles en otros hospitales de Bogotá.

Pese a llevar dos semanas hospitalizado, el Hospital Santa Juliana, espera una autorización de la EPS para poder trasladar a Fredy y proceder a una intervención quirúrgica, ya que los costos de cirugía son elevados.

