Dejan libre a profesor señalado de agresión sexual a estudiantes del Colegio Marymount

Luego de que este 9 de marzo fuera capturado Mauricio Zambrano, sindicado de agresión sexual en contra de estudiantes del reconocido Colegio Marymount, ubicado en el norte de Bogotá, se conoció este jueves que un juez ordenó su libertad.

Las denuncias por parte de las estudiantes salieron a la luz semanas atrás, por lo que las autoridades habían iniciado con las investigaciones pertinentes. Zambrano había sido detenido por el supuesto abuso de por lo menos 20 estudiantes cuando era docente de Educación Física en dicha institución.

En contexto: Capturan a profesor señalado de agresión sexual a estudiantes de Colegio Marymount

Luego de conocerse una denuncia acerca de un presunto abuso sexual de una joven de séptimo grado por parte de un profesor, la Fiscalía inició investigaciones sobre el caso. A raíz de este hecho, varias exalumnas, ya graduadas, decidieron sacar a la luz los casos particulares de ellas, en los que también habrían sufrido abusos por parte del mismo sujeto, Mauricio Zambrano.

Laura, cinco años después de graduarse como bachiller académico y de estudiar medicina, reveló la gravedad del acoso que vivió con su profesor de Educación Física tras revivir la pesadilla al enterarse del reciente caso.

“Esta situación la viví prácticamente todo el bachillerato, todo el tiempo que estuve en el equipo de futbol del colegio. Eso fue desde octavo hasta once que me gradué. Con el tiempo empecé a entender que lo que me pasó y el tipo de comportamientos no eran normales”, señaló la joven.