¿Cómo sería la judicialización de el hijastro de Yessica Calvera, tras confesar el crimen?

El crimen de Yessica Calvera, de 39 años, lleva una línea de investigación avanzada. De acuerdo con las circunstancias de modo, lugar y tiempo en las que ocurrieron los hechos, desde un principio, las autoridades apuntaron sus sospechas hacia el hijastro de la víctima.

Aunque el padre del menor de 16 años pidió prudencia sobre los juicios “irresponsables y ligeros” que se habían difundido en medios de comunicación sobre la posibilidad de que el adolescente estuviera involucrado en el asesinato de su esposa.

Pero lo que se conoce hasta el momento es que el hombre desconocía las condiciones en las que se habrían presentado los hechos, además de los importantes indicios que manejaban el CTI y la Policía.

En las últimas horas, la Fiscalía aseguró que el menor finalmente, en medio de los nervios, terminó confesando que sí había asesinado a su madrastra.

¿Cómo es la judicialización de un menor de edad por homicidio?

Una vez se conoció la confesión del hijastro de la víctima, donde admitió “de manera libre y voluntaria” su participación en el crimen de Yessica Calvera; las autoridades iniciaron el proceso de judicialización de acuerdo con las leyes vigentes en el país para este tipo de casos.

Francisco Bernate y Fabio Humar, abogados penalistas, analizaron en El Tiempo el panorama jurídico al que se estaría enfrentando este menor por su responsabilidad en el asesinato de la esposa de su padre.

Según lo que explicó Bernate, el hecho de tratarse de un menor de 14 años implicado en un caso de homicidio, la responsabilidad judicial se establece plenamente con lo que reza el Código Penal para tipificar el delito.

Las autoridades están analizando a profundidad el caso para determinar si es considerado o no como un feminicidio.

Sin embargo, entre el juicio y el proceso no habría gran diferencia, pero “las medidas restrictivas son menos rigurosas (…) esto no quiere decir que la Fiscalía no le pueda formular una imputación de cargos e imponerle una medida restrictiva de la libertad”, dijo Bernate.

Por otro lado, Humar indicó que hay una importante diferencia y tiene que ver con que el proceso judicial se sigue frente a un fiscal y un juez de infancia y adolescencia.

Además, en términos condenatorios, de comprobarse la responsabilidad:

La pena no que contempla el código penal para el homicidio o feminicidio. Se imponen penas mucho más blandas, agregó Humar.

Mientras que, para el caso de la privación de la libertad, se entregará su causa a una penitenciaría de menores que son centros de reclusión diferentes a las cárceles.

Los expertos coinciden en que es importante tener en cuenta que la ley 1098 del año 2006, conocida como código de infancia y adolescencia, establece responsabilidades penales luego de concluir cada una de las respectivas etapas de la judicialización que demuestren que el menor cometió la comisión de esa conducta.

Por lo que posteriormente se impondría una sanción. Una sanción que busca establecer una responsabilidad aplicando medidas socioeducativas en los lugares de reclusión.

En cuanto a la tipificación del delito como feminicidio, las autoridades deberán establecer si previo al crimen, Yessica Calvera había sido víctima de violencias y agresiones que podrían relacionar el hecho con las causales propias de este tipo delito por el hecho de ser mujer.

Un documento conocido en exclusiva por Noticias RCN reveló que Yessica Calvera, editora audiovisual, quien fue encontrada sin vida en su vivienda luego de ser reportada como desaparecida, habría sido asesinada por su propio hijastro, después de que no le autorizara una salida, según lo dicho por la Fiscalía.

El victimario ingresa a la habitación le pide permiso a la madrastra para que lo dejara salir con su novia ese día a lo que ella le dice que no, acto seguido el presunto infractor se dirige a la cocina y toma un cuchillo y le propina múltiples heridas, se lee en el texto.

De acuerdo con el ente investigador, la versión del menor de 16 años no se soportaba en la evidencia recaudada por los investigadores.

“Con una versión engañosa de los hechos, trató de ocultar la escena del crimen al arrastrar al cuerpo, lavar la sangre, mentir en la versión de los hechos indicando que la puerta la había dejado abierta, que no tenía lleves para ingresar al apartamento, que su madrastra había salido con él a la madrugada a tomar un bus de Sitp, a sabiendas de lo que ya había hecho”.

Finalmente, el joven aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio agravado, ante un juez de menores, pero según el código del menor tiene medidas especiales, por esto el juez le dictó una medida preventiva de cuatro meses para que cumpla en un centro de internamiento en Bogotá.

