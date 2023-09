¿Quién detenga el corredor verde de la Séptima, frena el metro de Bogotá?: Expertos responden

Se acercan las elecciones regionales del 29 de octubre y en Bogotá, la disputa por la Alcaldía se intensifica. Uno de los temas álgidos es el corredor verde por la carrera Séptima, que ha recibido fuertes críticas, incluso de los mismos candidatos.

En varios debates, los aspirantes a la Administración Distrital han rechazado la licitación del proyecto y han propuesto incluso tumbarlo para utilizar ese dinero en otras inversiones. El único que expresó su intención de continuarlo, pero con modificaciones, fue Juan Daniel Oviedo.

Recientemente, un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular que fue admitida por el juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá. Estas personas argumentan que tanto la Alcaldía como el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, desconocieron la confianza de los bogotanos al abrir la licitación de la obra. Dicen que es parecido a un Transmilenio por la Séptima, lo que la alcaldesa había prometido no hacer. También señalan que no se estructuró participación incidente.

La alcaldesa Claudia López respondió a dicha acción y advirtió las consecuencias que, según ella, tendría frenar el proyecto. “Yo he dicho todo el tiempo, quien pare el corredor verde de la Séptima, para el metro de Bogotá (…) les pido a los bogotanos que no le demos más espacio a la politiquería, al saboteo y a los que quieren parar la ciudad”.

¿Es cierto que parar el corredor verde es suspender el metro de Bogotá?

Esta obra ha despertado todo tipo de comentarios y disputas políticas. Desde algunos sectores aseguran que este proyecto se parece a la iniciativa de Transmilenio por la Séptima. Otros aseveran que es completamente distinto.

En NoticiasRCN.com consultamos al experto en movilidad Darío Hidalgo sobre la veracidad de las afirmaciones de López. En su opinión, el corredor verde es muy distinto a la troncal que se iba a contratar hace cuatro años. “En el caso de Chapinero, tiene ciclorruta a lo largo del recorrido y el diseño de las estaciones es diferente. Aunque hay carriles exclusivos, no son tan impositivos como los planteaba la troncal. Ahora tendrá estaciones sencillas y abiertas. Un par de ellas estarán en el centro, pero el resto serán laterales, hay más arborización, cuidado con el espacio público y demás”.

Hidalgo asegura que al no ser un corredor troncal, es un combinado de buses duales y troncales y eso genera más velocidad comercial que el tranvía y también aumenta la capacidad de transportar pasajeros.

Sobre su relación con el metro, explica que este proyecto es parte del convenio de cofinanciación del paquete de obras aprobadas hace cinco años para poder avanzar con la primera línea del metro y corredores alimentadores. Va con la avenida 68, la avenida Ciudad de Cali y el corredor verde que tiene cofinanciación del Distrito. Esto quiere decir que la ciudad pone recursos que apalancan los aportes del Gobierno Nacional a las demás obras. “Parar la obra puede significar que el Distrito no cumpla a cabalidad el convenio y eso le preocupa a la alcaldesa. También puede impactar el uso del metro en la Caracas porque está conectado a la calle 72. Puede reducir hasta en un 10% el total de pasajeros que se integran entre el corredor verde y la primera línea del metro”.

En contraste, el concejal Luis Carlos Leal, señala que las afirmaciones de López no son ciertas. “El metro requiere una movilidad complementaria por la Séptima. No obliga a que sea un Transmilenio, quienes estamos en contra del proyecto, no estamos en contra de una solución de movilidad a la Séptima. Rechazamos el modelo precario, costoso y mal definido, qué no es una solución real a la movilidad planteada por el proyecto mal denominado corredor verde. Pedimos soluciones de verdad y definitivas, como un tranvía”, explica.