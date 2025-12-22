CANAL RCN
Economía

Dólar se acerca a precio que ilusiona en Colombia: así cerró su valor HOY lunes 22 de diciembre

La divisa se acerca a un valor que no se había visto en mucho tiempo.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
04:03 p. m.
El dólar en Colombia registró un comportamiento descendente este lunes, alejándose de los máximos alcanzados la semana anterior. La divisa cerró la sesión con una tendencia a la baja, situándose en niveles cercanos a los $3.797, lo que representa una corrección frente a la presión alcista que venía experimentando el mercado cambiario en la antesala de las festividades navideñas.

Tras haber rozado los $3.900 en días pasados, el billete verde inició la jornada de hoy con una apertura de $3.875.

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025! Así se cotizó
Sin embargo, a medida que avanzaron las negociaciones en el sistema transaccional (Set-FX), la moneda estadounidense perdió fuerza de manera progresiva. Durante la sesión, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.795,66, consolidando una caída significativa de aproximadamente 57 pesos respecto a los picos de la semana previa.

Así quedó la TRM al cierre de este lunes 22 de diciembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este lunes 22 de diciembre se fijó en $3.817,93, manteniendo una estabilidad relativa tras el leve repunte del viernes pasado. Se espera que la TRM para el martes 23 de diciembre refleje la caída observada en las transacciones de hoy, ubicándose posiblemente por debajo de la barrera de los $3.800.

Por otro lado, en el mercado minorista de las casas de cambio, la divisa se cotizó de manera variada dependiendo de la ciudad, manteniendo márgenes de intermediación competitivos:

  • Bogotá: Compra $3.730 – Venta $3.850
  • Medellín: Compra $3.680 – Venta $3.820
  • Cali: Compra $3.720 – Venta $3.850
  • Cúcuta: Compra $3.710 – Venta $3.760
