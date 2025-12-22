CANAL RCN
Colombia

Las últimas palabras de la mamá de los dos menores que se salvaron de ser aplastados por un tractocamión

Un video conocido por este medio deja ver los momentos previos al trágico accidente que cobró la vida de los padres en la vía Cali-Buenaventura.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
03:47 p. m.
Una familia de Cali fue víctima de una tragedia en medio de la temporada navideña cuando Lina Díaz y Diego Fernando Suárez perdieron la vida en un accidente de tránsito mientras viajaban hacia Buenaventura, donde planeaban entregar regalos a niños del barrio Bellavista. Sus dos hijos menores sobrevivieron en circunstancias milagrosas.

Trágico accidente de tránsito: padres murieron aplastados por un tractocamión

El siniestro ocurrió en el kilómetro 20 de la vía Cali-Buenaventura, en el sector conocido como Córdoba, cuando un tractocamión chocó con el vehículo en el que se desplazaba la familia.

Según autoridades locales, se trató de un choque múltiple en el cual se vieron involucrados dos tractocamiones y dos vehículos particulares.

La tragedia tuvo un giro inesperado cuando se confirmó que Jorge, uno de los hijos menores de la pareja, se había bajado del vehículo momentos antes del impacto para ir al baño, salvándose milagrosamente de quedar involucrado en el accidente.

El otro hijo de la familia, también menor de edad, resultó gravemente herido y permanece hospitalizado recibiendo atención médica y siendo sometido a intervenciones quirúrgicas.

Un video conocido por este medio revela cuáles fueron las últimas palabras Lina Díaz, la madre de los menores. Al parecer, la mujer estaba despidiéndose de Jorge, segundos antes de que ocurriera el impacto.

Este accidente forma parte de una problemática recurrente en la vía Cali-Buenaventura.

Piden a las autoridades más controles en las principales vías del país

Durante el fin de semana, en apenas 24 horas, se registraron tres accidentes que cobraron la vida de cuatro personas. La situación ha llevado a las autoridades a solicitar intervención urgente.

La Administración Distrital elevó una comunicación formal al Gobierno Nacional: “elevamos esta comunicación de forma urgente, formal y categórica con el propósito de que se adopten correctivos inmediatos que permitan garantizar condiciones mínimas de seguridad en una vía fundamental para la movilidad, el comercio y la economía del país”.

