CANAL RCN
Colombia

Procuraduría pide a la Alcaldía de Bogotá plan para aplicar decreto del reciclaje tras protestas

Entre las acciones sugeridas se incluyen la creación de espacios de diálogo permanentes con los recicladores y carreteros, con el fin de alcanzar acuerdos que sean sostenibles.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
03:25 p. m.
La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes al alcalde Carlos Fernando Galán Pachón diseñar un plan para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje, luego de las protestas y bloqueos protagonizados por recicladores y carreteros en la capital desde tempranas horas de la mañana.

El Ministerio Público informó que, “en ejercicio de la función preventiva, la vigilancia superior de la conducta oficial y la protección de los derechos fundamentales y colectivos”, se formuló una serie de recomendaciones preventivas y se dispuso la conformación de una Agencia Especial con un Procurador Judicial asignado a la mesa convocada por las autoridades distritales.

Contexto del decreto y afectaciones en la ciudad

La intervención se enmarca en la implementación del Decreto Distrital 014 de 2023, que regula el oficio del reciclaje con el objetivo de mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y ordenar el uso del espacio público.

Sin embargo, la aplicación de esta normativa ha derivado en afectaciones a la movilidad urbana, como congestión vehicular, retrasos en TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante este escenario, la Procuraduría anunció que la Agencia Especial actuará como garante constitucional para verificar la gestión de las autoridades distritales y prevenir la escalada del conflicto social.

La Procuraduría planteó que el alcalde debe adoptar medidas inmediatas que permitan equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de mantener la movilidad y el orden en la ciudad. Entre las acciones sugeridas se incluyen la creación de espacios de diálogo permanentes con los recicladores y carreteros, con el fin de alcanzar acuerdos que sean sostenibles en el tiempo.

También recomendó establecer mecanismos que eviten bloqueos totales en las principales vías, como corredores de movilidad y horarios de paso, además de aplicar el decreto de manera gradual y con un enfoque social y pedagógico. El ente de control también pidió fortalecer los protocolos de atención a las manifestaciones, garantizando siempre la proporcionalidad y el respeto por los derechos humanos.

