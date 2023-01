Calcule: cuánto pierde un conductor de aplicación por el pico y placa en Bogotá

Las nuevas restricciones en la movilidad planteadas por la Administración Distrital ya llevan cerca de tres semanas en vigor; sin embargo, algunos conductores han dado a conocer sus críticas sobre el nuevo modelo de pico y placa rotativo.

Las quejas han sido muchas, pero los conductores de aplicaciones móviles que tienen dos o más vehículos han sido quienes han expresado mayor malestar, ya que hasta el año pasado (2022) el pico y placa establecía que las matrículas terminadas en número par no podían circular en día impar y viceversa.

No se pierda: Día sin carro: todo lo que debe saber sobre la restricción que aplicará la otra semana en Bogotá

Por eso algunos conductores optaban por comprar un segundo vehículo para poder circular los días con el número contrario y así trabajar en el servicio móvil. Pero esto ya no es tan fácil, ya que ahora la restricción combina los últimos dígitos entre pares e impares e impide que se pueda saltar la norma.

¿Cuánto le cuesta?

El nuevo pico y placa establece que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden movilizarse en los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden los días impares.

De este modo se puede hacer un cálculo rápido. Es preciso mencionar que las ganancias que los conductores pueden generar dependen de la frecuencia, la distancia y lugar, pues con esos tres factores la mayoría de las aplicaciones de servicio de transporte establecen tarifas y rangos de ganancia.

Para dar un ejemplo, si usted tiene vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrá movilizarse el próximo 31 de enero, 1 y 3 de febrero porque son días impares y, además, tampoco podrá sacarlo el 2 de febrero porque será el 'Día sin carro' en Bogotá. Esto quiere decir que tendrá su vehículo guardado durante cuatro días.

El pico y placa en Bogotá rige entre las 6 a.m. y las 9 p.m., por lo que son 15 horas en las que los conductores no se pueden movilizar. Teniendo en cuenta esto, si usted no puede sacar su carro en cuatro días eso significa que ha perdido 60 horas de producido.

Según el cálculo que realiza la aplicación Uber, en Bogotá uno de sus socios que trabaje 50 horas por semana puede recibir en promedio 2.475.000 pesos, o un poco menos, considerando las variables en la movilidad. Lo que quiere decir que si usted tiene guardado su vehículo por más de tres días, podría estar perdiendo alrededor de 2 millones de pesos.