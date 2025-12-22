Calendario tributario 2026: ya se conoce el plazo máximo para que bogotanos obtengan un descuento en sus impuestos del año entrante

A través de la resolución SDH 000195, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) dio a conocer el calendario tributario 2026, con las fechas límite para que los habitantes de Bogotá accedan a descuentos en sus pagos del impuesto predial y de vehículos.

De acuerdo con el director de Impuestos de la Secretaría, Pablo Verástegui: “Pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá cuente con los recursos para ejecutar obras, inversión social, seguridad e infraestructura, y ayuda a los contribuyentes a evitar afanes, intereses y sanciones. Por eso los invitamos a agendarse desde ya con el calendario tributario 2026 y aprovechar las opciones de pago, incluido el pago por cuotas, para cumplir con tranquilidad”.

Descuentos y planes de pago en el impuesto predial:

De acuerdo con la SDH los bogotanos podrán acceder un descuento del 10% en su impuesto predial si realizan el pago antes del 17 de abril del 2026. Pero eso no es todo:

“Quienes necesiten diferir el impuesto pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite pagar en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acceder, el contribuyente debe realizar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026”.

La fecha límite de pago, aunque sin descuento, será el 10 de julio y quienes accedan al SPAC deberán realizar sus pagos los días 5 de junio, 14 de agosto, 2 de octubre y 4 de diciembre, a más tardar.

Descuentos y planes de pago en el impuesto de vehículos:

Ambos beneficios serán también aplicables al impuesto de vehículos en el 2026. Quienes pretendan acceder al descuento del 10% deberán realizar su pago antes del 15 de mayo. Siendo la fecha límite el 24 de julio, aunque sin el descuento:

Y “quienes necesiten diferir el pago, pueden acogerse a esta facilidad que permite pagar en dos cuotas y sin intereses. Para hacerlo, deben presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026”, y pagar dos cuotas, con fecha límite el 3 de julio y el 4 de septiembre.