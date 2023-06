"La seguridad no le queda grande a la Policía Nacional": secretario de Seguridad de Bogotá

El pasado 29 de junio se presentó un lamentable hecho en la carrera Séptima al norte de Bogotá. Dos delincuentes robaron a un domiciliario de Rappi, dejándolo herido, quitándole sus pertenencias y su moto. Posterior a eso, huyeron en un taxi, el cual también robaron para huir de la escena.

Los ladrones dejaron abandonado el taxi a pocas cuadras del lugar donde perpetraron el hurto. Esta situación generó preocupación y terror en la capital.

Y es que ya es una preocupación muy grande para la ciudadanía el nivel de inseguridad que se está viviendo en las calles de Bogotá. Como este, suceden decenas de robos cada semana, y las personas están a merced de los delincuentes.

En A lo Que Vinimos con Johana Amaya, el secretario de Seguridad de Bogotá, el general en retiro Óscar Gómez, habló sobre la situación de la capital y el país.

El funcionario señaló que, posterior a los hechos del 29 de junio, "inmediatamente sumamos capacidades de Fiscalía, Policía y de la Secretaría de Seguridad, acompañando y apoyando. Y no hemos descansado ni vamos a descansar hasta llevar a estos delincuentes a la cárcel".

Sostuvo además que ya fueron identificados los delincuentes, gracias a las labores que se han realizado. "No vamos a descansar hasta que estén en la cárcel. Esa es nuestra mejor respuesta y nuestro mayor compromiso".

Prevención vs. reacción al atraco

Una de las mayores críticas es que las autoridades están reaccionando después de que ocurren los hechos, en lugar de buscar atacarlos en su origen y prevenir que estos ocurran.

Ante esto, el secretario afirmó que están "generando e incrementando las redes de seguridad. Los policías en Bogotá deberíamos tener por lo menos 25.000, pero solamente hay 17.000. Pero no hay excusa para no atender y dar respuesta frente a estos hechos".

"La inseguridad no es solamente en Bogotá, y no es un hecho nuevo. La ciudadanía tiene razón en estar preocupada. La seguridad no le queda grande a la Policía Nacional ni a ninguna institución en el país", puntualizó.