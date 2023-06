Gobernadores expresan su preocupación por la creciente oleada de criminalidad en el país

Noticias RCN llegó al hotel Tequendama donde se lleva a cabo este domingo la cumbre de gobernadores en conjunto con la cúpula militar donde se encuentra también el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército Nacional y los integrantes de esta cúpula militar.

Los temas que se han tratado son sobre los graves problemas que han ocurrido en varias regiones del país, principalmente los gobernadores han denunciado a la cúpula militar la falta de presencia en esas regiones del país y el incremento en las acciones delictivas por parte del Estado Mayor Central de las FARC, las disidencias y el ELN, estos grupos criminales que han incrementado estas acciones.

También estuvo presente el comisionado de Paz, Danilo Rueda, sin embargo, estuvo por algunos minutos lo cual fue criticado fuertemente por algunos de los gobernadores.

Por otro lado, Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá también se pronunció al respecto:

‘‘Bueno pues son situaciones que sí, no nos sentimos bien porque en varias oportunidades el comisionado nos ha querido dejar solos, hoy no fue la excepción, pero pues por lo menos nos escuchó y esperamos que se tome unas buenas medidas en lo que tiene que ver con la situación de orden público especialmente y con los grupos al margen de la ley en Colombia y en mi departamento Caquetá’’.

Cabe mencionar que también el gobernador de Caquetá hizo serios reparos a la paz total y al cese al fuego:

‘‘Hay una queja sentida y yo la dije hoy acá, es que si bien es cierto se dio un cese bilateral al fuego el Ejército, la Policía cumplió, los grupos al margen de la ley no cumplieron, siguieron extorsionando, siguieron secuestrando y eso no lo podemos permitir los gobernadores de Colombia y los alcaldes de Colombia ni los colombianos; por eso le hemos pedido hoy al comisionado de Paz y al ministro de Defensa que no haya paz en medio de la guerra, si va a haber paz que no haya ni un solo disparo, que no haya un solo secuestro, una sola extorsión por parte de los grupos al margen de la ley’’ concluyó.