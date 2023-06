En video: policías se comieron la plata de una presunta extorsión para borrar evidencias

Un delicado caso de extorsión y presunto abuso de autoridad fue descubierto por las autoridades en las últimas horas. De acuerdo con la información que las víctimas le indicaron a el Gaula de la Policía, los dos uniformados, minutos antes habrían recibido dinero de un comerciante a quien le habrían exigido $2.000.000.

Este dinero haría parte de una extorsión para evitar volverlo a involucrar en problemas judiciales, puesto que esta persona tenía antecedentes. Esta situación, al parecer, era recurrente también para otros comerciantes de la zona.

El hecho ocurrió en el municipio de Soacha, en Cundinamarca; luego de que la misma institución a la que pertenecían los funcionarios activos recibieran varias denuncias en las que las víctimas aseguraban estar siendo extorsionados por dos uniformados.

El Gaula de la Policía llegó al lugar indicado por el comerciante que aseguraba haber entregado el dinero a los funcionarios para verificar la denuncia, una vez fueron interceptados dentro de un vehículo, se les informó que iniciaría un proceso de captura por el presunto delito de extorsión, en vista de que estaba acorralados optaron por subirse el pasamontaña, cubriéndose el rosto hasta la nariz para poder comerse los billetes que acababan de recibir y así borrar la evidencia.

Yo no tengo nada, yo no he recibido nada. No sé de qué me están hablando, dice uno de los uniformados señalados por los comerciantes.