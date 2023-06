En delicado estado de salud conductor del Sitp que recibió un disparo por mojar a un motociclista

Un terrible hecho de intolerancia se convirtió en una tragedia para la familia del conductor que recibió un disparo luego de mojar a un motociclista en plena temporada invernal en el norte de Bogotá.

El pasado 23 de mayo se conoció el caso de un conductor del Sitp que fue atacado con arma de fogueo por un motociclista, al que metros antes salpicó con agua empozada en un hueco, producto de las intensas lluvias.

La situación de salud del conductor es delicada. Un mes después del hecho, el proyectil no ha podido ser sacado de su cuerpo. Además de batallar con la perforación de uno de sus pulmones, se podría enfrentar a una cirugía que comprometería su vida para poder extraer la bala.

Sin embargo, su complejo cuadro de salud no es todo, pues denunció que no ha recibido apoyo económico, lo que tendría en difíciles condiciones a su familia.

Conductor del Sitp en delicado estado de salud

El conductor del Sitp que fue atacado por el motociclista explicó su condición de salud actual. De acuerdo con la información que le suministró a RCN Radio, el disparo no le impactó en el tórax como inicialmente se conoció, sino que entró en el pecho, atravesó un pulmón y se alojó en el hueso del hombro izquierdo.

Yony Chivatá, como fue identificado el conductor del Sitp, explicó que el disparo le ocasionó la pérdida de movilidad en la zona donde está alojada la bala que no puede ser extraída porque su vida correría riesgo en la cirugía.

"Yo trabajé hasta las 10:30 p. m. cuando me pasó el incidente. Me trasladaron para el hospital y al día siguiente el jefe me llamó diciéndome que me recupere, pero hasta el día de hoy no me volvió a llamar. Me llamó hoy porque vio la denuncia. La empresa mandó un comunicado que me iba a ayudar económicamente, nunca hicieron eso".

La desesperación del conductor herido

Chivatá señaló que no ha recibido el acompañamiento que le aseguraron en un principio. A su situación de salud se le suma una crisis económica. El conductor busca ayuda para poder recuperarse y volver a trabajar para sostener a su familia.

Sobre esto, se conoció un comunicado de la empresa Consorcio Express, a la que está adscrito el conductor del Sitp:

“Desde la ocurrencia de los hechos, permanentemente hemos mantenido contacto con el operador con el fin de conocer los avances en su estado de salud y así mismo, prestarle a él y a su familia el continuo acompañamiento y apoyo en este proceso de recuperación, el cual consideramos prioritario”.

Del agresor no se conocería aún su identidad y paradero, pese a que fue expuesto en redes sociales por videos grabados por los pasajeros del bus durante el incidente.

La investigación estaría a tan solo días para ser archivada en la Fiscalía por falta de pruebas y avances en el caso.