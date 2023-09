Un mensaje que notificaba un millonario premio las llevó a ser víctimas de un cruel secuestro

Las autoridades lograron desmantelar una organización delincuencial dedicada a estafar y extorsionar a través de mensajes de texto.

Este es el caso de una mujer que recibió un mensaje de texto en su celular en el que le notificaban haberse ganado una gran cantidad de dinero. Ingenuamente, cayó en la trampa y fue hasta un sitio a reclamar el premio, pero se encontró con una emboscada donde la secuestraron a ella y a su hija.

Hoy Movistar, Bancolombia, Efecty, SuperGiros y Yamaha Motor te felicita por ser ganador@ de $15.000.000 y una motocicleta Yamaha XTZ 0/Km

Eso era lo que decía el mensaje llegó al celular de Adriana, la hija de doña Gloria. Le notificaban que había ganado $15.000.000, un dinero con el que soñaban para cubrir los gastos de una operación ocular para la joven.

“Y dijo mi hija, mami pues ahí llegó lo de mi sueño anhelado. La idea de que recibíamos el premio y ella se podía operar".

Víctimas de estafa y secuestro

Gloria se comunicó con los números telefónicos que aparecían en el mensaje y siguió al pie de la letra cada una de las instrucciones que le del otro lado del teléfono le daban.

“Hicimos las recargas y ya iba en un monto mayor al $1.000.000, cuando dijeron que no hacían más recargas. El señor que estaba al teléfono habló con la niña de las recargas y ella siguió haciendo recargas. Estas llegaron a $1.700.00”, dijo la madre.

Primero le pidieron hacer varias recargas a Nequi y a teléfonos celulares, como parte de las condiciones para que le entregaran el premio. Luego le pidieron que fuera a un lugar del centro de Bogotá para reclamar los $15.000.000.

“Nos cercaron en una esquina, y ahí llamaron a los supuestos matones. Ahí empezaron a decir que teníamos que pagar”, contó Gloria.

Dos mujeres las llevaron a un lugar donde las secuestraron junto con otros hombres. Las amordazaron, las golpearon y las obligaron a pedir dinero a sus familiares a cambio de su libertad.

Nos desvistieron. A mi hija intentaron ahorcarla cuatro veces con un lazo y con la mano. Le pegaron en la cabeza y en el pecho. En esa esquina donde estuvimos llegó otra señora y le arrancó las uñas

Extorsionaban a la familia mientras las torturaban

Las extorsiones que inicialmente eran para las víctimas del mensaje pasaron a ser para sus familiares, mientras ellas eran torturadas

-Secuestrador: ¿Cuánto tiene?

-Víctima: por ahí $400.000

-Secuestrador: ponga esos xxxx, póngalos

-Víctima: y después de que los ponga, qué certeza tengo de que ustedes van a soltar a mi tía

-Secuestrador: yo la suelto, pero si no veo resultados ¿Cómo hago?

-Víctima: ¿Y por qué no se lo llevo y usted la suelta?, le firmo una letra

-Secuestrador: no, qué letra ni que xxx, está hablando es con bandidos xxxx ¿Qué pasa?

-Víctima: hermano, déjeme ver qué puedo hacer, qué puedo reunir

-Secuestrador: no, déjeme ver nada, xxxx si de aquí a las 6:30 no tengo mi plata en el Nequi ya sabe

-Víctima: ¿Ya sabe qué?

-Secuestrador: ya sabe qué xxxx, le hago llegar un dedito

Pero en el momento de la entrega del supuesto dinero por el rescate, un trabajo articulado de la Fiscalía con la Policía permitió la captura de las dos mujeres.

“En una estación de transporte público fueron capturadas las mujeres una vez recibieron el pago, confirmó Leonor Merchán Lopera, directora de la seccional de Fiscalías de Bogotá

La Fiscalía imputó a las procesadas por el delito de secuestro extorsivo, cargos que no aceptaron.