¡Cuidado! Denuncian envenenamiento de perros en la localidad de San Cristóbal en Bogotá

La directora de la Fundación Callejeros hizo un llamado a los habitantes del barrio Villa Delhi, en la localidad de San Cristóbal, a cuidar y tener precauciones con sus perros, ya que varios animales de su establecimiento han muerto envenenados.

En los últimos días, seis caninos han perdido la vida en este sector de Bogotá. Por tal motivo, las autoridades se encuentran investigando estos lamentables hechos.

¿Qué rol cumple esta institución de animales?

Esta fundación lleva varios años dedicada al cuidado y rehabilitación de caninos en situación de vulnerabilidad y calle, pero al parecer, algunos vecinos del barrio no están de acuerdo con esta labor y presuntamente han aplicado sustancias tóxicas a la comida, para envenenar a los perros.

Según la denuncia presentada por la mujer, la casa en donde cuida a los animales tiene un espacio abierto. Por tal motivo, considera que algunos vecinos le han arrojado comida a sus perros, con sustancias que están envenenando a los caninos.

Lea además: Registran fuerte incendio forestal en Mondoñedo

“Llevamos 6 años en esta labor, este último mes hemos presentado asesinatos en mi casa, me están matando a los perros. Por lo mismo de que ellos no tienen hogar, en esta casa no hay servicios públicos, entonces la agente se molesta por los desechos de los perros, pero tampoco es para que me estén envenenando los animales”, mencionó Viviana Méndez, proteccionista animal de San Cristóbal a City TV.

Amenazas de vecinos hacia la Fundación

La protectora de animales ha recibido amenazas. Según contó, ha recibido mensajes en donde le mencionan que van a matar perro por perro y si no se van agredirán a sus hijos. Adicional a ello, le han anunciado que le pondrán una bomba.

Por tal motivo, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto de la vida por los animales, solicitando solidaridad a la comunidad y a estas personas que han asesinado a sus perros.

Le puede interesar: Operativo de la Policía logró recuperar 40 celulares robados y sellar 3 locales en el centro de Bogotá