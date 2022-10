El crudo relato de patrullera que fue atacada y arrastrada en estación de Transmilenio

Las imágenes de la violencia que se desató en horas de la tarde de este miércoles en pleno centro de la ciudad de Bogotá son devastadoras.

Uniformados de la Policía y gestores de convivencia que realizaban las respectivas labores de acompañamiento en la manifestación fueron atacados a golpes, con palos y piedras luego de que comunidades indígenas que intentaran tomarse el edificio de Avianca.

Noticias RCN conoció los testimonios de dos de los uniformados más afectados por la violencia. En videos aficionados difundido a través de redes sociales se conocieron dos escenas dolorosas: el ataque a una patrullera que se encontraba dentro de una estación de Transmilenio y otros uniformados que se desplazaban en una motocicleta cuando fueron abordados por esta comunidad enfurecida.

Se trata de la auxiliar de la Policía Ingrid García, de tan solo 19 años, quien sobrevivió al ataque de vándalos que la rodearon, la arrastraron y la golpearon en varias oportunidades en una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá.

Desde el Hospital de la Policía, donde es atendida, relató cómo sucedieron los hechos:

Algunos llevaban palos, bolillos, me jalaron el pelo, me tiraron el piso y me arrastraron. Me pegaron.