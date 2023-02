Hombre arrendó su casa a una mujer y ya son 10 los extranjeros que viven allí

En Bogotá, un hombre le arrendó una parte de su casa a una mujer. Según él, se aprovechó de su confianza y ella terminó ingresando a diez personas más a vivir a su residencia.

“Cuando menos pensé me vi rodeado de cinco hombres y cinco mujeres de nacionalidad extranjera. Mi familia y yo nos convertimos prisioneros en nuestra propia casa”, contó el perjudicado.

Según menciona, los problemas empezaron a ocurrir con la falta de pago del arriendo y ya son tres meses que están en mora. El señor contó en una entrevista que ha recibido amenazas y también golpes por cobrarles, incluso estuvo acompañado de un policía en una ocasión y los inquilinos se fueron encima de él y también lo agredieron.

“Puse en conocimiento este tema a la Fiscalía, pero no me pusieron cuidado porque no son un grupo delincuencial ni un grupo armado”.

Además de ello, se ha sentido acosado por los inquilinos y siente que le están haciendo un seguimiento.

“Me deben seis millones de pesos. Es el canon de arrendamiento más una multa, sin incluir los daños, perjuicios y las lesiones personales que están en curso en la Fiscalía. Espero que las autoridades actúen para recuperar mi inmueble y ante todo la tranquilidad”, recalcó.

¿Cómo desalojar a un arrendatario que presenta estos actos?



Presentar una demanda civil para que un juez ordene la restitución del inmueble y el pago de los daños ocasionados adjuntando estos datos: