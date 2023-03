En video quedó registrado cómo delincuentes en Engativá agredieron a músico de la Sinfónica

Bastaron 15 días para que el primer agresor de Gustavo Rivera, músico de la Sinfónica de Bogotá apuñalado por robarle su instrumento fuera capturado. El patrullero William Romero, investigador de la SIJIN Mebog indicó que ‘‘se tiene en la investigación que se movilizaban tres sujetos en un vehículo que ya fue identificado y en el primer evento que es donde agreden a la ciudadana se baja un solo sujeto el cual es el que la agrede y le hurta su celular y en el segundo evento acá donde fue víctima el joven Gustavo el músico, sí se bajan dos ciudadanos los cuales son los que arremeten contra él, mientras que el conductor los esperaba para proceder a la huida una vez cometen el hecho’’.

Trecientas horas de video permitieron dar con el paradero del hombre de 39 años que conducía el vehículo donde escaparon los delincuentes. Cabe mencionar que el ciudadano tiene antecedentes por hurto, por porte de estupefacientes y amenazas.

El capturado que ya fue enviado a la cárcel no aceptó los cargos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado y lesiones personales formulados por la Fiscalía General de la Nación.

‘‘Se logra seguir a este sujeto por varios días, mirar sus movimientos, donde reside y así es que se logra la captura de este tipo’’ indicó también el patrullero William Romero.

El angustioso momento que vivió el hombre

El joven de 28 años se recupera de sus heridas y relata los angustiosos momentos que vivió al salir de casa:

‘‘Sentía que me metían las manos, trataban de meterme las manos en todos los lugares y pues yo trataba de no dejarme y en ese momento es cuando llega el tipo de la pistola y me comienza a dar ´cachazos´ en la cabeza’’.

En medio del forcejeo recibió varias puñaladas en sus brazos y piernas y otros golpes en su cabeza. ‘‘Me dijo, ah, no se va a dejar robar y comenzó a mandarme lances, comenzó a mandarme cuchillazos, pues yo claramente trataba de esquivar, pero la misma adrenalina del momento no me dejaba, uno no siente en ese momento. En ese momento ya empecé a sentir que la sangre se me bajaba, todo el tiempo el cuerpo comenzó a sentirse débil, traté de trotar de devolverme a mi casa y en ese momento la pierna también me doy cuenta que estaba herida y que me habían apuñalado la pierna, comencé a cojear, timbré, cuando bajé el brazo para timbrar comencé también a votar sangre por todo el brazo, comencé a perder mucha cantidad de sangre, desde la cabeza al brazo, el pecho y las piernas’’.

Las autoridades establecieron que esos mismos delincuentes habían participado 20 minutos antes en otro hecho, el hurto a un celular de una mujer que esperaba el transporte público en la misma localidad de Engativá.

Gustavo Rivera se solidarizó con la mujer que minutos antes también había sido víctima del robo y además confirmó que en los próximos días sacará una nueva canción con su instrumento de los hechos que lo dejaron en estos momentos fuera de su caso, pues todavía teme por su integridad y se esta resguardando en otra vivienda del sector de la misma localidad.

