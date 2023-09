Jorge 'Moneda', exlíder de la barra brava de Millonarios será candidato al Concejo de Bogotá

Jorge Lizcano, conocido en el fútbol como ‘Moneda’, fue referente de la hinchada popular Comandos Azules de Millonarios. Con una trayectoria de más de 25 años en las barras bravas, hoy es candidato al Concejo de Bogotá por el Movimiento Salvación Nacional. Actualmente, asiste al estadio El Campín a la tribuna oriental y en varias ciudades de Colombia es recibido por barristas de otros equipos. Desde hace más de dos años creó un canal de YouTube, en donde cuenta anécdotas y episodios vividos en el fútbol. En sus historias ha sido enfático en vivir el fútbol en paz, luego de haber tenido amigos que fallecieron y otros que se encuentran privados de la libertad.

Ante estas situaciones, dialogamos en NoticiasRCN.com con Jorge Lizcano para hablar acerca de sus proyectos en contra de la violencia en el fútbol.

En entrevista, ‘Moneda’ se refirió a la idea de ser candidato al Concejo de Bogotá: “Hemos trabajado con un montón de políticos, senadores, concejales, representante a la cámara y todos nos han mentido. Nos han prometido miles de cosas, entre ellas, que nos van a brindar estudio, trabajo y oportunidades, pero cuando llegan al poder se olvidan de los jóvenes y no nos colaboran en nada. A mí me prometieron el cielo, la tierra y no me cumplieron. Por esta razón, me postularé al Concejo de Bogotá para ayudar a los jóvenes a que no conozcan una cárcel, un hospital, un cementerio. La violencia en el fútbol es pesada y es muy diferente a la que enfrenta el país. Quiero erradicar las pandillas de barrio y salvar a esos jóvenes de 15,16 y 17 años a que no consuman drogas porque cuando lo hacen se vuelven los mandaderos de los jíbaros de las ollas”, contó.

Estas son las principales propuestas para erradicar la violencia en el fútbol:

De acuerdo con Jorge Lizcano, estos son los principales cuatro puntos para darle una salida a la violencia en el balompié colombiano y evitar más muertes en el país por enfrentamiento de barras.

Implementar el código: hace más de 15 años, nosotros nos reunimos con todos los líderes de las barras en Colombia cuando estaba el padre Alirio López, mediante programas y reuniones que se premiaban con trabajo; pero cuando se acababan estos empleos se volvía a perder el respeto. Ahora, la idea es hablar con estos referentes para que no nos agredamos y no perdamos la vida por una camiseta de fútbol, para que respetemos a ese muchacho que va al estadio con su esposa, con sus hijos, con su mamá y que si se encuentra a una pandilla de 10 o 20 futboleros no lo ataquen.

Becas y capacitación para el trabajo: la idea de este proyecto es promover programas que van dirigidos a la educación, especialmente a la juventud más vulnerable para que a través de oportunidades estos muchachos digan: se vale soñar.

Del aula a la tribuna: Gestionar programas de incentivos para los estudiantes para que ellos puedan acceder a un precio preferencial al estadio El Campín. Con motivación podemos combatir la deserción escolar y promovemos el acceso a disfrutar del fútbol.

Profe, póngame a jugar: Este proyecto es laboral. La idea es contar con varias empresas para que brinden empleo formal y con condiciones dignas a los jóvenes, evitando que se vinculen con bandas armadas que están reclutando muchachos. Con este programa espero que la calidad de las personas se fortalezca.

Jorge Lizcano lanza advertencia a los demás candidatos

Frente a su candidatura, Lizcano mencionó: “Voy a estar en la juega con los contratos, por eso voy a hacer un control. Para nadie es un secreto que en la contratación pública se presentan despilfarros y actos de corrupción. Por eso, vamos a ponerles la lupa, en especial con las cosas que hagan con el deporte, la cultura, los parques y los escenarios. Voy a denunciar abiertamente y no me voy a quedar callado. Voy a defender los recursos que son de los ciudadanos, especialmente los de los futboleros", resaltó.

