Video: joven elevó cometa en plena estación de Transmilenio

Las anécdotas de los bogotanos a diario causan furor en redes sociales. En esta ocasión, ha estado circulando un video en TikTok de un hombre que decidió elevar cometa desde una estación de Transmilenio, hecho que ha dejado un gran interrogante: ¿Cómo logró hacerlo?

Si bien agosto es el mes ideal para realizar esta actividad, las personas deciden ir con sus familias o amigos a amplias zonas verdes para poder correr y evitar que su cometa se quede atascada entre árboles o postes de luz. Si usted lo ha practicado, sabrá que no es fácil lograrlo.

Es por esta razón que el video, grabado en la estación ubicada frente al centro comercial Titán Plaza, ha generado tanta curiosidad. Además, se puede observar que este objeto alcanzó una gran altura y casi se pierde entre las nubes.

No deje de leer: Cheems, el perrito viral dice adiós e internet está de luto por su fallecimiento

Testigos de esta escena comentaron el video, asegurando que el hombre venía con su cometa bajando el puente de la estación corriendo, con lo cual habría logrado que se elevara y que no se enredara con los postes. Al llegar a la estación, ya habría alcanzado una gran altura, por lo que solo era cuestión de maniobrar la cuerda.

“La pregunta es: ¿desde dónde venía? Yo lo vi ya bajando el puente con su cometa”, comentó un usuario.

Asimismo, este hecho generó divertidas opiniones por parte de decenas de personas, quienes resaltaron lo gracioso e increíble de esta anécdota que, según ellos, solo se puede presenciar en Bogotá.

“Uno eleva cometa donde quiera”, “En efecto: en Europa no veo estas cosas”, “Esto sí ya es un nivel insuperable”, “Pasó un buen viento y tocaba aprovechar”, fueron algunos de los comentarios.

Mujer subió sus propias sillas a Transmilenio

Recientemente, una mujer se hizo viral en redes sociales por una anécdota similar. En fotografías se puede ver como la ciudadana abordó un articulado de Transmilenio con tres sillas de lujo, obstruyendo el pasillo y afectando el paso de personas.

Pese que algunos de los asientos del bus estaban vacíos, ella decidió no usarlos y sentarse en los que llevaba, los cuales, al parecer, servirían para amoblar una vivienda.

Este hecho generó gran indignación, puesto que la mayoría del tiempo no hay espacio dentro de los articulados y a la mujer no le habría importado bloquear el paso de los demás. No obstante, algunos usuarios hicieron bromas sobre lo ocurrido: "Cuándo compré muebles no diré nada, pero habrá señales".

Cabe resaltar que estos comportamientos podrían ser sancionados con una multa tipo III de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, más de 615 mil pesos, de acuerdo con el Manual de Convivencia de Transmilenio.