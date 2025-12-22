Colpensiones hace llamado a trabajadores entre los 55 y 60 años: tienen que presentar este trámite

En la recta final del año y con la consolidación del nuevo sistema pensional derivado de la Ley 2381 de 2024, Colpensiones ha emitido una alerta urgente dirigida específicamente a los ciudadanos que se encuentran en el rango de edad de los 55 a 60 años.

Aunque la jubilación se ve como un hito cercano, la entidad advierte que existe un trámite obligatorio que, de no realizarse a tiempo, podría retrasar el pago de la mesada por años o incluso reducir significativamente el monto final.

Se trata de la revisión y corrección proactiva de la Historia Laboral. Según expertos y voceros de la entidad, este documento no es solo un registro, sino el "corazón" del derecho pensional en Colombia, y su verificación exhaustiva entre los cinco y dos años previos a la edad de retiro es determinante para evitar sorpresas administrativas.

Razones por las que este trámite impacta en la pensión de los trabajadores

Para los hombres (cuya edad de pensión es 62 años) y las mujeres (57 años), el periodo comprendido entre los 55 y 60 años es la "zona crítica" para detectar inconsistencias. Colpensiones ha reiterado que el proceso de reconocimiento de la pensión no es automático.

Si al momento de radicar la solicitud formal existen vacíos en las semanas cotizadas, el trámite puede quedar suspendido indefinidamente.

Algunos de los percances que sufren los trabajadores a la hora de revisar su historial es que los aportes realizados de hace décadas en compañías que ya no existen y cuyos datos no migraron correctamente al sistema digital.

Además, periodos de incapacidad o licencias figuran como "vacíos" de cotización, algo que podría convertirse en un dolor de cabeza.

También, podrían encontrarse con sus nombres mal escritos o números de cédula con errores de digitación en los registros de los años 80 y 90.

Paso a paso para realizar este trámite

La entidad ha facilitado canales digitales para que los ciudadanos no tengan que desplazarse físicamente a los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), a menos que sea estrictamente necesario para aportar pruebas físicas.